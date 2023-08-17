Британія надасть Україні засоби ППО на 114 млн доларів

Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони на суму понад $114 млн.

Про це повідомляє El Confidencial.

Найдорожчий контракт на суму понад 71 мільйон доларів постачання безпілотних літальних систем , які також називають обладнанням UAS, був підписаний британським Міністерством з норвезькою оборонною компанією Kongsberg.

Завдяки цим угодам Україна зможе збільшити свій парк безпілотників на фронті, завдяки яким вона зможе виявляти та відстежувати місцевість , а також використовувати їх як атакуючу зброю.

Одним із засобів, які отримають київські бійці, буде також система CORTEX Typhon, якою можуть керувати лише два користувачі. Його можна швидко розгорнути та змінити положення в будь-який момент.

Нагадаємо, Норвезька компанія "Kongsberg Defence & Aerospace", яка займається виробництвом зброї, передасть Україні CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями для фізичного ушкодження або іншим способом усунення повітряної загрози.

Окрім цього, 17 серпня, Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч боєприпасів.

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