Британия предоставит Украине средства ПВО на 114 млн долларов

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны на сумму более $114 млн.

Об этом сообщает El Confidencial.

Самый дорогой контракт на сумму свыше 71 миллиона долларов поставок беспилотных летательных систем, также называемых оборудованием UAS, был подписан британским Министерством с норвежской оборонной компанией Kongsberg.

Благодаря этим соглашениям, Украина сможет увеличить свой парк беспилотников на фронте, благодаря которым она сможет обнаруживать и отслеживать местность, а также использовать их как атакующее оружие.

Одним из средств, которые получат киевские бойцы, будет система CORTEX Typhon, которой могут управлять только два пользователя. Его можно быстро развернуть и изменить положение в любой момент.

Напомним, норвежская компания "Kongsberg Defence & Aerospace", занимающаяся производством оружия, передаст Украине CORTEX Typhon, разработанные для противодействия широкому спектру БПЛА с решениями для физического повреждения или иным способом устранения воздушной угрозы.

Кроме этого, 17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли пусковые ЗРК IRIS-T и почти 5 тысяч боеприпасов.

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