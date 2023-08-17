- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Британия предоставит Украине средства ПВО на 114 млн долларов
Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны на сумму более $114 млн.
Об этом сообщает El Confidencial.
Самый дорогой контракт на сумму свыше 71 миллиона долларов поставок беспилотных летательных систем, также называемых оборудованием UAS, был подписан британским Министерством с норвежской оборонной компанией Kongsberg.
Благодаря этим соглашениям, Украина сможет увеличить свой парк беспилотников на фронте, благодаря которым она сможет обнаруживать и отслеживать местность, а также использовать их как атакующее оружие.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Одним из средств, которые получат киевские бойцы, будет система CORTEX Typhon, которой могут управлять только два пользователя. Его можно быстро развернуть и изменить положение в любой момент.
Напомним, норвежская компания "Kongsberg Defence & Aerospace", занимающаяся производством оружия, передаст Украине CORTEX Typhon, разработанные для противодействия широкому спектру БПЛА с решениями для физического повреждения или иным способом устранения воздушной угрозы.
Кроме этого, 17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли пусковые ЗРК IRIS-T и почти 5 тысяч боеприпасов.
Источник фото: ua.depositphotos.com