Украина получит новый пакет военной помощи от Швеции на 270 млн евро

Парламент Швеции Риксдаг 17 августа одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму 3,25 млрд шведских крон, что по нынешнему курсу составляет около 270 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба Риксдага.

Стокгольм передаст Киеву боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (90 млн евро), грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (180 млн евро).

Кроме того, Риксдаг решил разрешить правительству продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" типа Rb 99 (AMRAAM). Соглашение будет заключено в рамках программы, направленной на безвозмездную передачу Украине выкупленных ракет для укрепления украинской ПВО.

Дополнительно парламент Швеции решил увеличить часть расходов на оборону и готовность к кризисным ситуациям в государственном бюджете на 545 млншведских крон (46 млн евро) в 2023 году.

Ранее, в июне правительство Швеции приняло решение о выделении двенадцатого пакета помощи для Украины на 250 млн шведских крон. Он включает как вооружение, так и обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.