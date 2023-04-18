В Минкульте назвали число разрушенных и поврежденных оккупантами памятников культурного наследия

В Украине уже более 550 памятников и объектов культурного наследия разрушены или повреждены оккупантами. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики по случаю Международного дня защиты памятников архитектуры исторического достояния, который отмечается 18 мая.

"Война продолжается, поэтому мы каждый день фиксируем новые разрушения. И, к сожалению, каждая потеря каждого нашего культурного памятника – это потеря для мирового достояния", – отметил министр Александр Ткаченко.

По его словам, война стала толчком к трансформации понимания того, что культурное наследие является ключевым элементом идентификации украинской нации и фактором национальной безопасности Украины.

"Именно поэтому мы поднимаем культурное наследие – памятники истории и культуры, достопримечательности и традиции – на новый уровень значимости для каждого внутри страны и в мире", – подчеркнул чиновник.

Минкульт также приводит статистику, согласно которой под охраной государства находится 109 930 памятников культурного наследия. В частности, по виду археологии внесено в соответствующий государственный реестр или взято на государственный учет 57 545 объектов (из них 2 150 – национального значения, 55 395 – местного).

Общее количество памятников истории составляет 30 128, из которых 182 имеют национальное значение, 29 946 – местное. Памятников архитектуры и градостроительства насчитывается 15 773 (национального значения – 2427, местного – 13 346).

Памятников монументального искусства в Украине 1868, из них национального значения – 33, а местного 1835. Памятников садово-паркового искусства насчитывается 179, из чего 9 – национального, а 170 – местного значения. Ландшафтных памятников же 197, из которых национального значения – 2, а местного – 195.

Под охрану взято 108 памятников науки и техники (14 – национального, 94 – местного значения). Вместе с тем под охраной находится и 18 850 нововыявленных объектов культурного наследия. Таким образом, общее количество объектов культурного наследия составляет 128 780.

Напомним также, что по состоянию еще на 25 февраля в Минкульте сообщали, что ущерб в результате российской агрессии понесли 1322 объекта культурной инфраструктуры Украины (без учета памятников культурного наследия), из которых 505 были разрушены.