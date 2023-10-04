У КШЕ озвучили нову оцінку збитків інфраструктурі України від війни: скільки будівель пошкоджено

Інститут Київської школи економіки (KSE Institute) на 1 вересня оцінює загальну суму прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, в 151,2 мільярда доларів (за вартістю заміщення).

Як ідеться у повідомленні закладу, в порівнянні з червнем сума прямих збитків зросла на понад 700 мільйонів доларів (тоді її оцінювали в 150,5 мільярда). На початок осені у загальному обсязі прямих збитків найбільшою часткою залишаються втрати житлового фонду — це 55,9 мільярда доларів.

Загалом зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій 167,2 тисячі об’єктів житлового фонду, з них 147,8 тисячі — приватні будинки; 19,1 тисячі — багатоквартирні, ще біля 350 - гуртожитки.

З-поміж регіонів, які найбільше постраждали від руйнування житлового фонду, — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Миколаївська, Чернігівська, Херсонська та Запорізька області.

На другому та третьому місці за сумою збитків залишаються сфери інфраструктури та промисловості й втрат підприємств — 36,6 та 11,4 мільярдів доларів відповідно.

З початку бойових дій в Україні були пошкоджені 18 аеропортів і цивільних аеродромів, щонайменше 344 мости та мостові переходи, понад 25 тисяч кілометрів автомобільних шляхів державного та місцевого значення й комунальних доріг.

Втрати промисловості та підприємств нараховують щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств та державних компаній, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни.

Сфера освіти, за оцінками експертів проєкту KSE Institute "Росія заплатить", є однією з найбільш постраждалих. На початок вересня цій сфері було внаслідок війни завдано збитків на 10,1 мільярда доларів. У порівнянні з червнем 2023 року ця сума зросла на понад 400 мільйонів доларів.

Загальна кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх обʼєктів вже перевищує 3,5 тисячі, серед них — понад 1,7 тисячі закладів середньої освіти, понад 1 тисячу — дошкільної, 586 — вищої освіти.

Найбільша кількість зруйнованих та пошкоджених освітніх закладів, за інформацією обласних військових адміністрацій, - у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Київській областях.

Також продовжують зростати збитки й у сфері охорони здоровʼя, які станом на 1 вересня оцінюються у 2,9 мільярда доларів. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 1223 медзаклади, з них — 384 лікарні та 352 амбулаторії.