Война нанесла Украине ущерб более чем на $150 млрд

По состоянию на июнь текущего года, общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, оценивается в $150,5 млрд.

Об этом сообщает Минфин, ссылаясь на данные Киевской школы экономики.

Согласно сообщению, больше всего ущерба составляют потери в жилищном фонде. Они оценены в сумму $55,9 млрд. В эту сумму учтены и убытки, обусловленные затоплениями и разрушениями жилых домов, которые произошли в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции.

На основе предварительных данных областных военных администраций по состоянию на июнь 2023 года, количество разрушенных или поврежденных жилых домов составляет примерно 167,2 тысячи зданий, из них 147,8 тысячи — частные дома, 19,1 тысячи — многоквартирные дома, и еще 0,35 тысячи – общежития.

Среди городов, подвергшихся наибольшим разрушениям в жилом фонде, можно отметить Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Лисичанск, Попасная, Изюм и Волноваха. Например, в Северодонецке примерно 90% жилого фонда повреждены, в то время как города, такие как Бахмут и Марьинка, практически не остались неповрежденными.

Сфера инфраструктуры, включающая транспортную инфраструктуру, дорожное хозяйство, железнодорожную инфраструктуру, а также авиационную и портовую отрасли занимает второе место по сумме убытков, которая составляет $36.6 млрд.

С начала боевых действий было повреждено 19 аэропортов и гражданских аэродромов, а также не менее 126 железнодорожных вокзалов и станций. После взрыва Каховской гидроэлектростанции пострадали портовые терминалы, расположенные на правом и левом берегах Днепра.

Ущерб бизнесу оценивается на уровне $11,4 млрд. С начала войны было повреждено или разрушено по меньшей мере 426 крупных и средних частных предприятий и государственных компаний.

Отмечается, что количество разрушенных предприятий может быть значительно выше, поскольку нет информации об объектах на временно оккупированных территориях.

Также сильно пострадала образовательная отрасль: прямые задокументированные убытки от разрушений учебных заведений составляют $9,7 млрд. Всего в результате боевых действий уже повреждено почти 3,4 тысячи учебных заведений. Наибольший ущерб от разрушений и повреждений учебных заведений — в Харьковской, Донецкой, Черниговской, Запорожской и Киевской областях.

По состоянию на июнь 2023 года прямые убытки нанесены инфраструктуре украинской энергетики, по предварительным оценкам, составляют $8,8 млрд, из которых $638 млн — прямые убытки сферы от подрыва ГЭС. Еще $8,7 млрд составляют прямые потери аграрного сектора в результате войны.

Половина всей энергосистемы Украины пострадала в результате обстрелов российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения, некоторые объекты уничтожены и не подлежат восстановлению.