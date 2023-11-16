В результате войны ущерб окружающей среде Причерноморского региона составляет более 300 млрд гривен

Война нанесла Причерноморскому региону экологический ущерб на 305 миллиардов гривен. В эту сумму учтен только нанесенный ущерб в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Ситуация в Крыму тоже не лучшая, но оценить вред окружающей среде в оккупированном регионе невозможно.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Он дал поручение Государственной экологической инспекции Украины начать над оценками ущерба, нанесенного крымской окружающей среде, которая будет проводиться с помощью спутниковых снимков и в тесном сотрудничестве с другими службами и учреждениями. По результатам оценки будет создан отдельный дашборд по аналитике.

После деоккупации Минокружение планирует выставить агрессору полный счет за изуродованную землю и каждую уничтоженную экосистему. После деоккупации Крыма инспекторы будут непосредственно работать на местах и будут вычислять убытки.

Сообщается, что Госэкоинспекция уже сформировала кадровый резерв из работников, готовых приступить к работе сразу, как только это станет возможно.

Кроме того, по данным Украинского научного центра экологии моря, от 24 февраля 2022 количество случаев выбросов дельфинов на побережье причерноморских стран увеличилось вдвое, чем в довоенные годы. Украинский научный центр экологии моря должен подготовить полный отчет по гибели дельфинов с анализом динамики.

Возможно, это связано с тем, что из-за подрыва плотины Каховской ГЭС огромное количество токсичных продуктов попало в черноморские воды.

По словам Стрельца, предложения по конкретным мерам по восстановлению украинской экосистемы будут включены в программу, которая уже в начале следующего года будет обсуждаться на международных площадках.

Добавим, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко считает, что на полный подсчет прямого и опосредованного ущерба окружающей среде, нанесенного российской агрессией, понадобится 20-30 лет.