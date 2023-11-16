Внаслідок війни збитки довкіллю Причорноморського регіону становлять понад 300 млрд гривень

Війна завдала Причорноморського регіону екологічних збитків на 305 мільярдів гривень. В цю суму врахована лише завдана шкода в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Ситуація у Криму теж не найкраща, але наразі оцінити шкоду довкіллю в окупованому регіоні не можливо.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Він дав доручення Державній екологічній інспекції України почати над оцінками збитків, завданих кримському довкіллю, яка проводитиметься за допомогою супутникових знімків та у тісній співпраці з іншими службами та установами. За результатами оцінки буде створено окремий дашборд з аналітикою.

Після деокупації Міндовкілля планує виставити агресору повний рахунок за понівечену землю і кожну знищену екосистему. Після деокупації Криму інспектори безпосередньо працюватимуть на місцях та обраховуватимуть збитки.

Повідомляється, що Держекоінспекція вже сформувала кадровий резерв із працівників, які готові взятися до роботи одразу, як тільки це стане можливо.

Крім того, за даними Українського наукового центру екології моря, від 24 лютого 2022 року кількість випадків викидів дельфінів на узбережжя причорноморських країн збільшилася вдвічі, ніж у довоєнні роки. Український науковий центр екології моря повинен підготувати повний звіт щодо загибелі дельфінів з аналізом динаміки.

Можливо, це пов’язано з тим, що внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС величезна кількість токсичних продуктів потрапила у чорноморські води.

За слова Стрільця, пропозиції щодо конкретних заходів з відновлення української екосистеми будуть включені у програму, яка вже на початку наступного року обговорюватиметься на міжнародних майданчиках.

Додамо, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко вважає, що на повний підрахунок прямих й опосередкованих збитків довкіллю, завданих російською агресією, знадобиться 20-30 років.