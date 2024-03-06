Отримання Україною $1,5 млрд від Світового банку під загрозою, - нардеп Железняк

Підписання законопроєкту про Комісію цінних паперів і реформу ринку капіталів (№5865) є однією з вимог Світового банку для виділення Україні $1,5 млрд, однак через голову НКЦПФР Руслана Магомедова цього може не статися. Це стане причиною того, що до бюджету в березні обумовлена сума не надійде.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка і Ольгу Василевську-Смаглюк.

Як пише видання, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням застосувати право вето щодо прийнятого 22 лютого закону, який стосується ринків капіталу.

Серед зауважень до відправленого на підпис документа, невдоволення голови НКЦПФР викликають питання заробітних плат працівників комісії, а також конфлікту інтересів. Щодо першого, то регулятор хоче самостійно затверджувати штатний розпис, тоді як зараз це робить уряд, передбачивши відповідні видатки у державному бюджеті.

Що стосується конфлікту інтересів, то Магомедов просить прибрати з закону норму, яка забороняє працівникам комісії та членам їхніх сімей мати частку в підконтрольних учасниках ринку, отримувати від них матеріальну винагороду чи просто займати там будь-яку посаду.

Останнє прохання, на думку нардепів, викликане тим, що у Магомедова є конфлікт інтересів.

"В законопроекті ввели норми про відсутність конфлікту інтересів, якщо члени сімʼї керівника або членів Комісії працюють в піднаглядних структурах. Не секрет, що цивільна дружина керівника Комісії працює в відомій інвесткомпанії. А один з членів комісії є за сумісництвом членом наглядового органу, де виконує функції держави, в одній з юридичних осіб, а саме в Національному депозитарії. Так от, на догоду цим двом, норми про потенційний конфлікт інтересів в таких випадках були виключені з закону", - йдеться у дописі Василевської-Смаглюк.

За словами Железняка, "Це чисто робиться під випадок з головою Комісії і його дружини", однак проблема полягає в тому, що згаданий закон (№5865) є вимогою Світового банку в рамках реалізації програми DPL, за якою Україна отримає $1,5 млрд позики для підтримки відновлення.

"Для розуміння, нам треба було до вчора підписати три закони: і один з них №5865 про Комісію з цінних паперів. Саме тому на останньому тижні Рада зробила все можливе і швидко прийняла закон. Тому що всі знали про дедлайн і розуміли цінність питання для фінансування Бюджету", - пише Железняк.

Зазначимо, що два закони з трьох, на яких наполягає Світовий банк, вже підписано Зеленським – йдеться про закони про реформу корпоративного управління (№ 5593-д) та про електронні аграрні розписки (№9266).

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