AMD представила нові прискорювачі для навчання ШІ, кинувши виклик для Nvidia

Американський виробник електроніки AMD представив на виставці Computex у Тайбеї новітні прискорювачі для навчання штучного інтелекту, розкривши амбітний план розвитку ШІ-чипів на наступні два роки, спрямований на виклик лідеру галузі Nvidia. Про це повідомляє Reuters.

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Зокрема, представлено новий прискорювач MI325X, який стане доступним вже в четвертому кварталі 2024 року. AMD прагне конкурувати з Nvidia, яка наразі домінує на ринку напівпровідників для потреб штучного інтелекту, маючи частку близько 80%. Обидві компанії планують скоротити цикл випуску нових продуктів до одного року, реагуючи на потреби ринку.

Крім MI325X, AMD представила майбутні серії чипів MI350 та MI400, які очікуються у 2025 та 2026 роках відповідно. Очікується, що MI350 буде в 35 разів потужнішим за поточну серію MI300 у видачі відповідей генеративного ШІ.

У той же час Nvidia також анонсувала свою платформу наступного покоління Rubin, яка буде включати графічні процесори, центральні процесори та мережеві чипи.

Наразі інвестори уважно стежать за довгостроковими оновленнями від виробників чипів, щоб оцінити перспективи стрімкого зростання галузі генеративного ШІ. Зазначається, що з початку 2023 року вартість AMD зросла вже більш ніж удвічі, у той час як Nvidia – аж у 7 разів за той самий період.

AMD очікує значного зростання продажів чипів для потреб ШІ у 2024 році (на 500 мільйонів доларів до 4 мільярдів), а також анонсувала на згаданій виставці випуск нового покоління центральних процесорів у другій половині 2024 року.

Зазначається, що хоча підприємства зазвичай віддають перевагу інвестиціям у мікросхеми для ШІ у центрах обробки даних, деякі процесори AMD використовуються у поєднанні з графічними процесорами.

AMD також наразі представила нову архітектуру для своїх нейронних процесорів (NPU), призначених для обробки завдань на комп’ютерах зі штучним інтелектом. Загалом виробники чипів сподіваються, що розширення можливостей ШІ стимулюватиме зростання ринку ПК після тривалого спаду. Так, очікується, що комп’ютери з ШІ-чипами AMD випустять такі виробники як HP та Lenovo.

Нагадаємо, що Nvidia наближається до того, щоб обігнати Apple і зайняти друге місце у світі за ринковою капіталізацією. Це стало можливим завдяки значному зростанню вартості акцій компанії, яке було підживлене попитом на її чипи.

Оскільки майже всі моделі штучного інтелекту, включаючи ChatGPT від OpenAI, залежать від високопродуктивних чипів Nvidia, це призвело до зростання вартості компанії вже до 2,68 трильйона доларів.