Більше, ніж Amazon і Tesla разом: акції Nvidia вперше в історії перевищили $1000

Акції Nvidia підскочили більш ніж на 6% і вперше перевищили 1000 доларів США на розширених торгах у середу після того, як виробник мікросхем оприлюднив результати першого фінансового кварталу, які перевищили оцінки аналітиків.

Про це пише пише CNBC.

Квартальний звіт про прибутки Nvidia став способом для інвесторів оцінити силу буму штучного інтелекту, який захопив ринки в останні місяці.

Його результати свідчать про те, що попит на мікросхеми штучного інтелекту Nvidia залишається високим, і генеральний директор Дженсен Хуанг сказав, що компанія отримає дохід від свого нового покоління мікросхем штучного інтелекту під назвою Blackwell пізніше цього року.

"Акції Nvidia зараз торгуються з ринковою капіталізацією понад 2,5 трильйона доларів США вперше в історії. Якшо поглянути на це в перспективі, Nvidia тепер більша, ніж Tesla та Amazon разом узяті. Крім того, Nvidia тепер більша за весь фондовий ринок Німеччини", — зазначили в The Kobeissi Letter.

Виробник мікросхем повідомив, що чистий прибуток за квартал (що закінчився 28 квітня) склав 14,88 мільярда доларів, або 5,98 долара на акцію, у порівнянні з 2,04 мільярда доларів (82 цента за акцію) за аналогічний період минулого року.

Nvidia заявила, що очікує обсяг продажів у 28 мільярдів доларів у поточному кварталі. За даними LSEG, Уолл-стріт очікувала прибуток на акцію в розмірі 5,95 доларів США при продажах у 26,61 мільярда доларів США.

Продажі чипів Nvidia різко зросли, оскільки такі компанії, як Google, Microsoft, Мета, Amazon і OpenAI купують на мільярди доларів графічні процесори Nvidia, передові та дорогі чіпи, необхідні для розробки та розгортання програм штучного інтелекту.

NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту

Щоб продовжити отримувати високі доходи, компанія планує випускати нові чипи для ШІ щороку, пише The Verge.

До цього часу Nvidia розробляла нову архітектуру приблизно кожні два роки, представляючи Ampere у 2020 році, Hopper у 2022 році та Blackwell у 2024 році.

Чіп Hopper, відомий як H100, став улюбленцем індустрії AI, тоді як B200, що базується на архітектурі Blackwell, також здобув популярність. Ці архітектури використовуються не лише в AI, але й в ігрових та графічних процесорах для творців.

Повідомляється, що наступний чип Rubin з’явиться у 2025 році. Окрім цього, Nvidia також прискорить виробництво інших видів чипів, щоб відповідати заданій частоті.

Нагадаємо, що минулого року, після того як адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про нові обмеження на експорт передових чипів до Китаю, під які потрапили і чипи компанії Nvidia її акції впали на 4,7%.

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