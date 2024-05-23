Больше, чем Amazon и Tesla вместе: акции Nvidia впервые в истории превысили $1000

Акции Nvidia подскочили более чем на 6% и впервые превысили 1000 долларов США на расширенных торгах в среду после того, как производитель микросхем обнародовал результаты первого финансового квартала, превысившие оценки аналитиков.

Об этом пишет CNBC.

Квартальный отчет о прибылях Nvidia стал способом для инвесторов оценить силу бума искусственного интеллекта, захватившего рынки в последние месяцы.

Его результаты свидетельствуют о том, что спрос на микросхемы искусственного интеллекта Nvidia остается высоким, и генеральный директор Дженсен Хуанг сказал, что компания получит доход от нового поколения микросхем искусственного интеллекта под названием Blackwell позже в этом году.

"Акции Nvidia сейчас торгуются с рыночной капитализацией свыше 2,5 триллиона долларов США впервые в истории. Если взглянуть на это в перспективе, Nvidia теперь больше, чем Tesla и Amazon вместе взятые. Кроме того, Nvidia теперь больше всего фондового рынка Германии", - отметили в The Kobeissi Letter.

Производитель микросхем сообщил, что чистая прибыль за квартал (окончившаяся 28 апреля) составила 14,88 миллиарда долларов, или 5,98 доллара на акцию, по сравнению с 2,04 миллиарда долларов (82 цента за акцию) за аналогичный период прошлого года.

Nvidia заявила, что ожидает объем продаж в 28 миллиардов долларов в текущем квартале. По данным LSEG, Уолл-стрит ожидала прибыль на акцию в размере 5,95 долларов США при продажах в 26,61 миллиарда долларов США.

Продажи чипов Nvidia резко выросли, поскольку такие компании, как Google, Microsoft, Мета, Amazon и OpenAI покупают на миллиарды долларов графические процессоры Nvidia, передовые и дорогие чипы, необходимые для разработки и развертывания программ искусственного интеллекта.

NVIDIA планирует ежегодно выпускать новый чип для искусственного интеллекта

Чтобы продолжить получать высокие доходы, компания планирует выпускать новые чипы для ИИ каждый год, пишет The Verge.

К этому времени Nvidia разрабатывала новую архитектуру примерно каждые два года, представляя Ampere в 2020 году, Hopper в 2022 году и Blackwell в 2024 году.

Чип Hopper, известный как H100, стал любимцем индустрии AI, тогда как B200, базирующийся на архитектуре Blackwell, также приобрел известность. Эти архитектуры используются не только в AI, но и игровых и графических процессорах для создателей.

Следующий чип Rubin появится в 2025 году. Кроме того, Nvidia также ускорит производство других видов чипов, чтобы соответствовать заданной частоте.

Напомним, что в прошлом году, после того как администрация президента США Джо Байдена объявила о новых ограничениях на экспорт передовых чипов в Китай, под которые попали и чипы компании Nvidia ее акции упали на 4,7%.

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