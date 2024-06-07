Apple випустить власну програму для збереження паролів

Наступного тижня Apple Inc. представить нову власну програму під назвою Passwords, спрямовану на те, щоб полегшити клієнтам вхід на веб-сайти та у програмне забезпечення.

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Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією від обізнаних джерел, компанія планує випустити нову програму як частину оновлень операційних систем для iPhone, iPad та Mac. Також програма буде доступна на гарнітурі Vision Pro та пристроях на Windows.

Очікується, що програмне забезпечення, яке може генерувати паролі та відстежувати їх, буде представлене 10 червня на Всесвітній конференції розробників Apple (WWDC).

Як працюватиме програма

Нова програма працюватиме на основі iCloud Keychain - давно існуючого сервісу Apple, який може синхронізувати паролі та інформацію про обліковий запис між різними пристроями.

Програма матиме списки з паролями та логінами, розділеними на різні категорії – наприклад, облікові записи, Wi-Fi мережі та Passkeys, заміна паролів за допомогою біометричних даних.

Крім того, Passwords підтримуватиме автозаповнення при переході на сторінку як і інші менеджери паролів. Також програма підтримувати коди підтвердження, подібне з тим, як це працює у Google Authenticator.

Перетворивши цю функцію на спеціальний додаток, Apple намагається залучити більше людей до використання безпечних паролів та підвищити конфіденційність своїх пристроїв. Але цей крок також посилює конкуренцію із стороннім програмним забезпеченням. Нова програма буде конкурувати з такими менеджерами паролів, як 1Password та LastPass.

Видання пише, що Passwords буде лише малою частиною з того, що Apple покаже на WWDC. Основним фокусом компанії під час конференції буде штучний інтелект, де представлять низку нових функцій на основі технології.

ШІ від Apple

У липні 2023 року стало відомо, що Apple працює над інструментами власного штучного інтелекту, які могли б кинути виклик OpenAI, Alphabet Google та іншим, але компанія ще не розробила чіткої стратегії для випуску технології для споживачів.

Виробник iPhone створив власну структуру для створення великих мовних моделей на основі штучного Ajax. Apple також створила службу чат-бота, яку деякі інженери називають Apple GPT. Ajax наразі використовується для створення великих мовних моделей і служить основою для внутрішнього інструменту в стилі ChatGPT.

Співробітники Apple розповіли, що інструмент компанії по суті повторює Bard, ChatGPT і Bing AI, і не містить жодних нових функцій чи технологій.

Додамо, що наразі Apple активно працює над значним оновленням свого віртуального помічника Siri, надаючи йому розширені можливості штучного інтелекту.

Фото: ua.depositphotos.com