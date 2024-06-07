Apple выпустит собственную программу для хранения паролей

На следующей неделе Apple Inc. представит новое собственное приложение под названием Passwords, направленное на то, чтобы облегчить клиентам вход на веб-сайты и в программное обеспечение.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации от осведомленных источников, компания планирует выпустить новое приложение как часть обновлений операционных систем для iPhone, iPad и Mac. Также приложение будет доступно на гарнитуре Vision Pro и устройствах Windows.

Ожидается, что программное обеспечение, которое может генерировать и отслеживать их пароли, будет представлено 10 июня на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC).

Как будет работать программа

Новое приложение будет работать на основе iCloud Keychain - давно существующего сервиса Apple, который может синхронизировать пароли и информацию об учетной записи между разными устройствами.

Приложение будет иметь списки с паролями и логинами, разделенными на разные категории – например, учетные записи, Wi-Fi сети и Passkeys, замена паролей с помощью биометрических данных.

Кроме того, Passwords будет поддерживать автозаполнение при переходе на страницу, как и другие менеджеры паролей. Также приложение поддерживает коды подтверждения, подобно тому, как это работает в Google Authenticator.

Превратив эту функцию в специальное приложение, Apple пытается привлечь больше людей к использованию безопасных паролей и повысить конфиденциальность своих устройств. Этот шаг также усиливает конкуренцию со сторонним программным обеспечением. Новая программа будет конкурировать с такими менеджерами паролей, как 1Password и LastPass.

Издание пишет, что Passwords будет лишь малой частью из того, что Apple покажет на WWDC. Основным фокусом компании на конференции будет искусственный интеллект, где представят ряд новых функций на основе технологии.

ШИ от Apple

В июле 2023 года стало известно, что Apple работает над инструментами собственного искусственного интеллекта, которые могли бы бросить вызов OpenAI, Alphabet Google и другим, но компания еще не разработала четкую стратегию для выпуска технологии для потребителей.

Производитель iPhone создал свою структуру для создания больших языковых моделей на основе искусственного Ajax. Apple также создала службу чат-бота, которую некоторые инженеры называют Apple GPT. Ajax используется для создания больших языковых моделей и служит основой для внутреннего инструмента в стиле ChatGPT.

Сотрудники Apple рассказали, что инструмент компании, по сути, повторяет Bard, ChatGPT и Bing AI, и не содержит никаких новых функций или технологий.

Добавим, что Apple активно работает над значительным обновлением своего виртуального помощника Siri, предоставляя ему расширенные возможности искусственного интеллекта.

Фото: ua.depositphotos.com