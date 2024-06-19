Nvidia стала найдорожчою компанією у світі, випередивши Microsoft та Apple

Акції американської компанії-виробника чипів Nvidia у вівторок зросли на 3,5%, збільшивши ринкову вартість до приблизно 3,34 трильйона доларів, і вона стала найдорожчою компанією світу, випередивши Microsoft та Apple.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що Nvidia стала найдорожчою компанією у світі після приголомшливого зростання її акцій, що підкреслює величезну роль, яку інвестори очікують від штучного інтелекту у світовій економіці в найближчі роки.

У вівторок акції Nvidia зросли на 3,5%, ринкова вартість компанії склала близько 3,34 трильйона доларів. Це дозволило виробнику напівпровідників обігнати Microsoft та Applе.

Зростання ринкової вартості Nvidia було зумовлене попитом на її чипи, які є золотим стандартом у сфері штучного інтелекту. Цього року акції компанії зросли на понад 170%.

Як пише видання, величезні прибутки та зростання ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту допомогли Nvidia лише за 96 днів збільшити ринкову вартість з 2 трильйонів доларів до 3 трильйонів доларів.

За даними Bespoke Investment Group, Microsoft знадобилося 945 днів, щоб піднятися з $2 трлн до $3 трлн, тоді як Apple знадобилося 1044 дні.

На даний момент прибутки Nvidia підтримують курс її акцій. За останній квартал виручка зросла більш ніж утричі до 26 мільярдів доларів, а чистий прибуток підскочив у сім разів до 14,9 мільярдів доларів.

Очікується, що дохід за поточний фінансовий рік подвоїться до 120 мільярдів доларів, а потім зросте ще на 33% у 2026 фінансовому році до 160 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, 6 червня компанія Nvidia досягла рекордної вартості свого капіталу, перевищивши позначку $3 трильйони та випередивши компанію Apple.

NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту

Щоб продовжити отримувати високі доходи, компанія планує випускати нові чіпи для ШІ щороку, пише The Verge.

До цього часу Nvidia розробляла нову архітектуру приблизно кожні два роки, представляючи Ampere у 2020 році, Hopper у 2022 році та Blackwell у 2024 році.

Чіп Hopper, відомий як H100, став улюбленцем індустрії AI, тоді як B200, що базується на архітектурі Blackwell, також здобув популярність. Ці архітектури використовуються не лише в AI, але й в ігрових та графічних процесорах для творців.

Повідомляється, що наступний чип Rubin з’явиться у 2025 році. Окрім цього, Nvidia також прискорить виробництво інших видів чипів, щоб відповідати заданій частоті.

Нагадаємо, що минулого року, після того як адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про нові обмеження на експорт передових чіпів до Китаю, під які потрапили і чипи компанії Nvidia її акції впали на 4,7%.