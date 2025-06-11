Нова ера когнітивних роботів: як Nvidia, Disney та DeepMind вивели на сцену майбутнє (ВІДЕО)

Засновник і CEO Nvidia Дженсен Хуанг представив робота Грега на сцені Паризького саміту VivaTech 2025 в рамках Nvidia GTC Paris стріму. Не просто механічного помічника — перед глядачами з’явився когнітивний робот нового покоління на базі ШІ, який уже пройшов навчання у симульованому світі, створеному за участі Google DeepMind та Disney.

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Про це повідомляє експертка з ШІ-регулювання та тьюторка Cambridge Judge Business School Кейт Щеглова ексклюзивно для Delo.ua.

За її словами, це був не просто анонс — це був живий експеримент. На великому екрані показали, як Грег навчається у віртуальному середовищі, де кожен рух, кожна задача були симульовані з фотореалістичною точністю.

Він впевнено спілкується, розпізнає мову, відповідає на запитання. Немає жодного сумніву: ми вступили у нову еру когнітивних роботів, здатних навчатися як люди — в умовах цифрової симуляції, що стає новим університетом для машин.

Що ще представила Nvidia на саміті в Парижі:

Платформа Omniverse — цифрова основа для створення симуляцій, навчання ШІ та колаборацій у 3D. Вона базується на відкритому стандарті OpenUSD та забезпечує реалістичну візуалізацію і взаємодію між різними ШІ-модулями в режимі реального часу. Саме в такому середовищі навчався Грег.

Анонс індустріальної ШІ-хмари для Європи — Nvidia будує першу в світі індустріальну ШІ-інфраструктуру на базі 10 000 GPU в Німеччині. Ця ШІ-фабрика стане серцем нової промислової революції — допоможе таким компаніям, як BMW, Maserati, Mercedes-Benz і Schaeffler, запускати симуляції виробництва, планування фабрик та управління логістикою з використанням ШІ. Також ця технологія забезпечить підвищення безпеки автономних засобів пересування і дасть поштовх розвитку самокерівних автомобілей.

Партнерства з лідерами інженерного ПЗ — Siemens, Ansys, Cadence та інші вже інтегрують свої продукти з Omniverse, щоб виробники могли тестувати, проектувати й оптимізувати процеси ще до запуску у фізичному світі.

А найголовніше — Nvidia показала, що навчання роботів більше не залежить від фізичного середовища. У симуляції можна "прожити" роки досвіду за лічені дні. І саме так Грег став тим, ким він є — не просто алгоритмом, а співрозмовником, асистентом, когнітивною істотою майбутнього.

Цей день у Парижі увійде в історію як момент, коли ми вперше побачили новий вид навчання для штучного інтелекту — людяний, гнучкий, адаптивний. Дженсен Хуанг недарма сказав: "Кожен виробник тепер має мати дві фабрики: одну — для виготовлення речей, іншу — для створення інтелекту, який ними керує".

І сьогодні ми побачили, як народжується саме така — ШІ-фабрика нового світу.