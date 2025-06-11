Новая эра когнитивных роботов: как Nvidia, Disney и DeepMind вывели на сцену будущее (ВИДЕО)

Основатель и CEO Nvidia Дженсен Хуанг представил работу Грега на сцене Парижского саммита VivaTech 2025 в рамках Nvidia GTC Paris стрима. Не просто механического помощника — перед зрителями предстал когнитивный робот нового поколения на базе ИИ, который уже прошел обучение в симулированном мире, созданном с участием Google DeepMind и Disney.

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Об этом сообщает эксперт по ШИ-регулированию и тьюторка Cambridge Judge Business School Кейт Щеглова эксклюзивно для Delo.ua.

По ее словам, это был не просто анонс – это был живой эксперимент. На большом экране показали, как Грег учится в виртуальной среде, где каждое движение, каждая задача были симулированы с фотореалистической точностью.

Он уверенно общается, распознает язык, отвечает на вопросы. Нет сомнения: мы вступили в новую эру когнитивных роботов, способных учиться как люди — в условиях цифровой симуляции, которая становится новым университетом для машин.

Что еще представила Nvidia на саммите в Париже:

Платформа Omniverse – цифровая основа для создания симуляций, обучения ИИ и коллабораций в 3D. Она базируется на открытом стандарте OpenUSD и обеспечивает реалистичную визуализацию и взаимодействие между разными ИИ-модулями в режиме реального времени. Именно в такой среде учился Грег.

Анонс индустриальной ШИ-облака для Европы – Nvidia строит первую в мире индустриальную ШИ-инфраструктуру на базе 10 000 GPU в Германии. Эта ШИ-фабрика станет сердцем новой промышленной революции – поможет таким компаниям, как BMW, Maserati, Mercedes-Benz и Schaeffler, запускать симуляции производства, планирование фабрик и управление логистикой с использованием ИИ. Также эта технология обеспечит повышение безопасности автономных средств передвижения и даст толчок развитию самоуправляющихся автомобилей.

Партнерства с лидерами инженерного ПО - Siemens, Ansys, Cadence и другие уже интегрируют свои продукты с Omniverse, чтобы производители могли тестировать, проектировать и оптимизировать процессы еще до запуска в физическом мире.

А самое главное – Nvidia показала, что обучение роботов больше не зависит от физической среды. В симуляции можно "прожить" годы опыта за считанные дни. И именно так Грег стал тем, кто он — не просто алгоритм, а собеседник, ассистент, когнитивное существо будущего.

Этот день в Париже войдет в историю как момент, когда мы впервые увидели новый вид обучения для искусственного интеллекта – человечный, гибкий, адаптивный. Дженсен Хуанг не зря сказал: "Каждый производитель теперь должен иметь две фабрики: одну — для изготовления вещей, другую — для создания управляемого ими интеллекта".

И сегодня мы увидели, как рождается именно такая – ИИ-фабрика нового мира.