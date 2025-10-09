Гендиректор Nvidia підтвердив значні інвестиції у xAI Ілона Маска

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг підтвердив, що компанія інвестувала у стартап штучного інтелекту Ілона Маска – xAI, і додав, що шкодує, бо не зробив це у ще більших масштабах.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі TradingView.

В інтерв’ю CNBC Хуанг назвав можливість фінансування "надзвичайно захопливою" і зазначив, що хоче брати участь у всіх проєктах, які реалізує Маск. Водночас засновник Tesla та SpaceX продовжує розширювати свою присутність у галузях ШІ, космосу та передових технологій.

Хуанг також визнав, що шкодує через недостатні інвестиції у CoreWeave (CRVW) – швидкозростаючу компанію дата-центрів для ШІ, яка тісно пов’язана з апаратною екосистемою Nvidia.

Його коментарі пролунали після новини про окрему угоду між Nvidia та OpenAI, згідно з якою виробник чипів планує інвестувати до 100 мільярдів доларів у перспективі, щоб підтримати створення щонайменше 10 гігаватів дата-центрів ШІ, побудованих на системах Nvidia.

Тим часом конкурент Nvidia – Advanced Micro Devices (AMD) – уклав власну угоду з OpenAI щодо розгортання 6 гігаватів GPU AMD Instinct MI450, перша фаза якого очікується у 2026 році.

На тлі стрімкого зростання витрат на ШІ-інфраструктуру Nvidia залишається в центрі найбільших партнерств і потоків капіталу в галузі.

Чи варто купувати акції Nvidia?

Згідно з прогнозами 54 аналітиків, середня цільова ціна акцій Nvidia на рік уперед становить $215,19, із максимальним прогнозом у $389,73 та мінімальним – $100,00. Це означає потенційне зростання приблизно на +13,79% від поточної ціни у $189,11.

За оцінкою GuruFocus, справедлива вартість (GF Value) акцій Nvidia через рік оцінюється у $321,25, що вказує на можливе зростання на +69,87%.

GF Value – це оцінка справедливої вартості, за якою акція має торгуватися, розрахована на основі історичних мультиплікаторів, темпів зростання бізнесу в минулому та прогнозів майбутніх результатів.