Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,60

48,43

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гендиректор Nvidia подтвердил значительные инвестиции в xAI Илона Маска

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг поддерживает идеи Илона Маска / Nvidia

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил, что компания инвестировала в стартап искусственного интеллекта Илона Маска – xAI, и добавил, что сожалеет, потому что не сделал это в еще больших масштабах.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале TradingView.

В интервью CNBC Хуанг назвал возможность финансирования "чрезвычайно увлекательной" и отметил, что хочет участвовать во всех проектах, реализуемых Маском. В то же время основатель Tesla и SpaceX продолжает расширять свое присутствие в отраслях ИИ, космоса и передовых технологий.

Хуанг также признал, что жалеет из-за недостаточных инвестиций в CoreWeave (CRVW) быстрорастущую компанию дата-центров для ИИ, которая тесно связана с аппаратной экосистемой Nvidia.

Его комментарии прозвучали после новости об отдельном соглашении между Nvidia и OpenAI, согласно которому производитель чипов планирует инвестировать до 100 миллиардов долларов в перспективе, чтобы поддержать создание не менее 10 гигаватт дата-центров ИИ, построенных на системах Nvidia.

Между тем, конкурент Nvidia Advanced Micro Devices (AMD) заключил собственное соглашение с OpenAI по развертыванию 6 гигаваттов GPU AMD Instinct MI450, первая фаза которого ожидается в 2026 году.

На фоне стремительного роста затрат на ИИ-инфраструктуру Nvidia остается в центре крупнейших партнерств и потоков капитала в отрасли.

Стоит ли покупать акции Nvidia?

Согласно прогнозам 54 аналитиков, средняя целевая цена акций Nvidia на год вперед составляет $215,19, с максимальным прогнозом в $389,73 и минимальным $100,00. Это означает потенциальный рост примерно на +13,79% от текущей цены в $189,11.

По оценке GuruFocus, справедливая стоимость (GF Value) акций Nvidia через год оценивается в $321,25, что указывает на возможный рост на +69,87%.

GF Value оценка справедливой стоимости, по которой акция должна торговаться, рассчитанная на основе исторических мультипликаторов, темпов роста бизнеса в прошлом и прогнозов будущих результатов.

Автор:
Кейт Щеглова