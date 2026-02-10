Запланована подія 2

Новини
Змінити мову
Читать на русском

У січні 2026 року товарообіг України склав $9,9 млрд: імпорт перевищив експорт удвічі

глобус, товар, вантажівка
У січні імпорт перевищив експорт у понад два рази. / Freepik

У січні 2026 року загальний товарообіг України становив $9,9 млрд. Обсяг імпорту склав $6,7 млрд, тоді як експорт продукції за кордон зафіксований на рівні $3,2 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Частка оподаткованого імпорту становила 66% від загального обсягу ввезених товарів ($4,4 млрд). Середнє податкове навантаження на 1 кг такого імпорту склало 0,50 $/кг.

Географія торгівлі

Найбільші обсяги товарів в Україну постачали:

  • Китай — $1,9 млрд; 
  • Туреччина — $703 млн; 
  • Польща — $623 млн.

Експорт української продукції здійснювався переважно до:

  • Польщі — на $358 млн; 
  • Туреччини — на $276 млн; 
  • Італії — на $232 млн.

Структура імпорту та митні платежі

69% усіх ввезених товарів належали до трьох основних категорій:

  • машини, устаткування та транспорт ($2,7 млрд). Сплачено 14,8 млрд грн митних платежів (24% від загальних надходжень); 
  • паливно-енергетичні товари ($1,1 млрд). Сплачено 26,6 млрд грн митних платежів (43% від загальних надходжень); 
  • продукція хімічної промисловості ($869 млн). Сплачено 7,1 млрд грн митних платежів (11% від загальних надходжень).

Структура експорту

Найбільш затребуваними на зовнішніх ринках категоріями стали:

  • продовольчі товари — $2 млрд; 
  • метали та вироби з них — $286 млн; 
  • машини, устаткування та транспорт — $253 млн.

За митне оформлення товарів, що підлягають вивізному миту, у січні до державного бюджету надійшло 187,1 млн грн.

Нагадаємо, попри виклики повномасштабної війни, митні надходження до бюджету України у 2025 році зросли на 21%. Держмитслужба забезпечила 716,1 млрд грн платежів, що на 124,4 млрд грн більше, ніж торік. 

Автор:
Тетяна Ковальчук