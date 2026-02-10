- Категорія
У січні 2026 року товарообіг України склав $9,9 млрд: імпорт перевищив експорт удвічі
У січні 2026 року загальний товарообіг України становив $9,9 млрд. Обсяг імпорту склав $6,7 млрд, тоді як експорт продукції за кордон зафіксований на рівні $3,2 млрд.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.
Частка оподаткованого імпорту становила 66% від загального обсягу ввезених товарів ($4,4 млрд). Середнє податкове навантаження на 1 кг такого імпорту склало 0,50 $/кг.
Географія торгівлі
Найбільші обсяги товарів в Україну постачали:
- Китай — $1,9 млрд;
- Туреччина — $703 млн;
- Польща — $623 млн.
Експорт української продукції здійснювався переважно до:
- Польщі — на $358 млн;
- Туреччини — на $276 млн;
- Італії — на $232 млн.
Структура імпорту та митні платежі
69% усіх ввезених товарів належали до трьох основних категорій:
- машини, устаткування та транспорт ($2,7 млрд). Сплачено 14,8 млрд грн митних платежів (24% від загальних надходжень);
- паливно-енергетичні товари ($1,1 млрд). Сплачено 26,6 млрд грн митних платежів (43% від загальних надходжень);
- продукція хімічної промисловості ($869 млн). Сплачено 7,1 млрд грн митних платежів (11% від загальних надходжень).
Структура експорту
Найбільш затребуваними на зовнішніх ринках категоріями стали:
- продовольчі товари — $2 млрд;
- метали та вироби з них — $286 млн;
- машини, устаткування та транспорт — $253 млн.
За митне оформлення товарів, що підлягають вивізному миту, у січні до державного бюджету надійшло 187,1 млн грн.
Нагадаємо, попри виклики повномасштабної війни, митні надходження до бюджету України у 2025 році зросли на 21%. Держмитслужба забезпечила 716,1 млрд грн платежів, що на 124,4 млрд грн більше, ніж торік.