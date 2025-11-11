Запланована подія 2

Читать на русском

Товарообіг України за 10 місяців сягнув $101 млрд: хто головні партнери та які товари імпортують

контейнер, імпорт-експорт
Товарообіг України за 10 місяців сягнув $101 млрд. / Shutterstock

За десять місяців 2025 року загальний обсяг товарообігу України сягнув $101 млрд. Протягом січня-жовтня 2025 року в Україну було імпортовано товарів на суму $67,8 млрд, тоді як обсяг експорту склав $33,2 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

При цьому оподаткований імпорт становив $51,8 млрд, покриваючи 76% загальних обсягів ввезених товарів. При цьому податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-вересні 2025 року становило $0,52/кг.

Географія торгівлі

Ключовими торговельними партнерами України у 2025 році стали Китай і Польща:

  • найбільше товарів імпортовано з Китаю — на $15,1 млрд, Польщі — $6,4 млрд та Німеччини — $5,4 млрд; 
  • українські товари найбільше експортувалися до Польщі — на $4,2 млрд, Туреччини — на $2,2 млрд та Німеччини — на $2,0 млрд.

Товарна структура імпорту

68% загального обсягу імпортованих товарів за 10 місяців склали три ключові категорії:

  • машини, устаткування та транспорт — $27 млрд. При їхньому митному оформленні до бюджету сплачено 168,0 млрд грн (це 29% надходжень митних платежів); 
  • паливно-енергетичні товари — $8,5 млрд. Митні платежі склали 167,9 млрд грн (також 29% надходжень); 
  • продукція хімічної промисловості — $10,4 млрд. До бюджету надійшло 81,1 млрд грн (14% надходжень).

Трійка найбільш експортованих товарів

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — $18,2 млрд; 
  • метали та вироби з них — $3,9 млрд; машини, 
  • устаткування та транспорт — $3,1 млрд.

За січень-жовтень 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до державного бюджету сплачено 950,7 млн грн.

Нагадаємо, за 9 місяців 2025 року товарообіг України склав $89,6 млрд. Протягом січня–вересня в Україну імпортували товарів на $60,1 млрд, тоді як експорт становив $29,5 млрд

Автор:
Тетяна Ковальчук