За сім місяців товарообіг України перевищив $69 млрд: основні складові експорту та імпорту

З січня по липень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд. Найбільше товарів було ввезено в країну з КНР (9,9 млрд доларів), а продано вітчизняної продукції — до Польщі (2,9 млрд доларів).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Оподаткований імпорт за вказаний період склав $34,7 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів, а податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту — 0,52 $/кг.

Країни-лідери імпорту і експорту

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $9,9 млрд;

Польща — $4,4 млрд;

Німеччина — $3,7 млрд.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $2,9 млрд;

Туреччини — на $1,9 млрд;

Італії — на $1,3 млрд.

Складові імпорту

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $18 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 112,7 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

— $18 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 112,7 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів; продукція хімічної промисловості — $7,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,0 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів;

— $7,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 57,0 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів; паливно-енергетичні — $5,9 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 105,5 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $13 млрд;

метали та вироби з них — $2,6 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд

За 7 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 159,1 млн грн.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року зовнішньоторговельний обіг України сягнув 58,3 мільярда доларів США. Протягом січня–червня в країну було імпортовано товарів на суму 38,3 мільярда доларів, а обсяг експорту склав лише 20 мільярдів доларів