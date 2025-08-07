Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Наличный курс:

USD

41,52

41,44

EUR

48,55

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За семь месяцев товарооборот Украины превысил $69,1 млрд: основные составляющие экспорта и импорта

работник таможни
Фото: facebook.com/UkraineCustoms.

С января по июль 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали – на $23,2 млрд. Больше всего товаров было ввезено в страну из КНР (9,9 млрд долларов), а продано отечественной продукции — в Польшу (2,9 млрд долларов).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

Облагаемый импорт за указанный период составил $34,7 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров, а налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта — 0,52 $/кг.

Страны-лидеры импорта и экспорта

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

  • Китай - $9,9 млрд;
  • Польша - $4,4 млрд;
  • Германия - $3,7 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польши - на $2,9 млрд;
  • Турции - на $1,9 млрд;
  • Италии - на $1,3 млрд.

Составляющие импорта

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $18 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 112,7 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности - $7,3 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,0 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические - $5,9 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 105,5 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары - $13 млрд;
  • металлы и изделия из них - $2,6 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт - $2,2 млрд
Фото 2 — За семь месяцев товарооборот Украины превысил $69,1 млрд: основные составляющие экспорта и импорта

За 7 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 159,1 млн. грн.

Напомним, в первом полугодии 2025 года внешнеторговое обращение Украины достигло 58,3 миллиарда долларов США. В январе-июне в страну было импортировано товаров на сумму 38,3 миллиарда долларов, а объем экспорта составил всего 20 миллиардов долларов

Автор:
Татьяна Ковальчук