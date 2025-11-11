Запланована подія 2

Товарооборот Украины за 10 месяцев достиг $101 млрд: кто главные партнеры и какие товары импортируют

контейнер, импорт-экспорт
Товарооборот Украины за 10 месяцев достиг $101 млрд. / Shutterstock

За десять месяцев 2025 года общий объем товарооборота Украины достиг $101 млрд. В январе-октябре 2025 года в Украину было импортировано товаров на сумму $67,8 млрд, тогда как объем экспорта составил $33,2 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

При этом облагаемый налогом импорт составил $51,8 млрд, покрывая 76% общих объемов ввозимых товаров. При этом налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-сентябре 2025 года составила $0,52/кг.

География торговли

Ключевыми торговыми партнерами Украины в 2025 году стали Китай и Польша:

  • больше всего товаров импортировано из Китая - на $15,1 млрд, Польши - $6,4 млрд и Германии - $5,4 млрд;
  • украинские товары больше всего экспортировались в Польшу — на $4,2 млрд, Турции — на $2,2 млрд и Германии — на $2,0 млрд.

Товарная структура импорта

68% общего объема импортируемых товаров за 10 месяцев составили три ключевые категории:

  • машины, оборудование и транспорт — $27 млрд. При их таможенном оформлении в бюджет уплачено 168,0 млрд грн (это 29% поступлений таможенных платежей);
  • топливно-энергетические товары — $8,5 млрд. Таможенные платежи составили 167,9 млрд грн (также 29% поступлений);
  • продукция химической промышленности - $10,4 млрд. В бюджет поступило 81,1 млрд грн (14% поступлений).

Тройка наиболее экспортируемых товаров

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары - $18,2 млрд;
  • металлы и изделия из них - $3,9 млрд; машины,
  • оборудование и транспорт - $3,1 млрд.

За январь-октябрь 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в государственный бюджет уплачено 950,7 млн. грн.

Напомним, за 9 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $89,6 млрд. В течение января-сентября в Украину импортировали товаров на $60,1 млрд, тогда как экспорт составил $29,5 млрд.

Автор:
Татьяна Ковальчук