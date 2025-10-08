Запланована подія 2

Товарооборот Украины достиг $89,6 млрд: импорт втрое превышает экспорт

Товарооборот Украины достиг $89,6 млрд.

За девять месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $89,6 млрд. В течение января-сентября в Украину импортировали товаров на $60,1 млрд, тогда как экспорт составил $29,5 млрд, что означает, что импорт более чем вдвое превысил экспорт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Облагаемый импорт составил $45,9 млрд, или 76% общих объемов ввозимых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в этот период составила $0,52 за килограмм. Крупнейшими поставщиками товаров в Украину были Китай ($13,3 млрд), Польша ($5,7 млрд) и Германия ($4,8 млрд).

Среди стран, куда Украина экспортировала больше товаров, лидируют Польша ($3,7 млрд), Турция ($2,1 млрд) и Германия ($1,8 млрд).

Составляющие импорта и экспорта

В структуре ввозимых товаров наибольшую долю – 69% – составляли три категории. Машины, оборудование и транспортные средства составили $23,8 млрд, при таможенном оформлении которых в бюджет уплачено 148,3 млрд грн или 29% поступлений таможенных платежей.

Продукция химической промышленности составила $9,4 млрд, таможенные платежи за нее составили 72,9 млрд грн (14%), а топливно-энергетические товары - $7,6 млрд, с таможенными поступлениями в размере 146,6 млрд грн (29%).

Среди экспортируемых товаров больше всего вывозили продовольственные товары ($16,2 млрд), металлы и изделия из них ($3,4 млрд) и машины, оборудование и транспорт ($2,8 млрд). За этот период при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в государственный бюджет поступило 641,9 млн. грн.

Отметим, что за восемь месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $78,9 млрд. Импорт товаров в страну достиг $52,6 млрд, в то время как экспорт составил $26,3 млрд.

Татьяна Гойденко