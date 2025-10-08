Товарообіг України сягнув $89,6 млрд: імпорт утричі перевищує експорт

За дев’ять місяців 2025 року товарообіг України склав $89,6 млрд. Протягом січня–вересня в Україну імпортували товарів на $60,1 млрд, тоді як експорт становив $29,5 млрд, що означає, що імпорт більш ніж удвічі перевищив експорт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Оподаткований імпорт склав $45,9 млрд, або 76% загальних обсягів ввезених товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у цей період становило $0,52 за кілограм. Найбільшими постачальниками товарів до України були Китай ($13,3 млрд), Польща ($5,7 млрд) і Німеччина ($4,8 млрд).

Серед країн, куди Україна експортувала найбільше товарів, лідирують Польща ($3,7 млрд), Туреччина ($2,1 млрд) та Німеччина ($1,8 млрд).

Складові імпорту та експорту

У структурі ввезених товарів найбільшу частку — 69% — становили три категорії. Машини, устаткування та транспортні засоби склали $23,8 млрд, при митному оформленні яких до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, або 29% надходжень митних платежів.

Продукція хімічної промисловості склала $9,4 млрд, митні платежі за неї становили 72,9 млрд грн (14%), а паливно-енергетичні товари — $7,6 млрд, з митними надходженнями у розмірі 146,6 млрд грн (29%).

Серед експортованих товарів найбільше вивозили продовольчі товари ($16,2 млрд), метали та вироби з них ($3,4 млрд) і машини, устаткування та транспорт ($2,8 млрд). За цей період при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до державного бюджету надійшло 641,9 млн грн.

Зазначимо, що за вісім місяців 2025 року товарообіг України становив $78,9 млрд. Імпорт товарів до країни досяг $52,6 млрд, тоді як експорт становив $26,3 млрд.