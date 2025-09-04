- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Імпорт удвічі перевищує експорт: з якими країнами найбільше торгує Україна
За вісім місяців 2025 року товарообіг України становить $78,9 млрд. Імпорт товарів до країни досяг $52,6 млрд, тоді як експорт становив $26,3 млрд.
Як пише Delo.ua, про це інформує Державна митна служба України.
Імпорт та експорт України
Оподаткований імпорт у січні–серпні 2025 року склав $40,0 млрд, що становить 76% загального обсягу імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг таких товарів становило 0,52 долара.
Найбільше товарів до України імпортували з Китаю — на $11,6 млрд, Польщі — на $5 млрд і Німеччини — на $4,2 млрд. Серед країн-основних покупців українських товарів лідирують Польща ($3,3 млрд), Туреччина ($2 млрд) та Німеччина ($1,5 млрд).
У загальному обсязі імпорту України за січень–серпень 2025 року 68% припадають на три основні категорії товарів:
- Машини, устаткування та транспорт — $20,7 млрд. При їх митному оформленні до бюджету надійшло 129,4 млрд грн, що становить 29% митних надходжень.
- Продукція хімічної промисловості — $8,3 млрд. Внески до бюджету склали 64,7 млрд грн (15% митних платежів).
- Паливно-енергетичні товари — $6,7 млрд. До бюджету надійшло 125,2 млрд грн, що становить 28% митних надходжень.
Найбільші обсяги експорту з України за січень–серпень 2025 року припали на три категорії товарів:
- продовольчі товари — $14,6 млрд;
- метали та вироби з них — $3 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $2,5 млрд.
За вісім місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 174,2 млн грн.
Нагадаємо, з січня по липень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд. Найбільше товарів було ввезено в країну з КНР (9,9 млрд доларів), а продано вітчизняної продукції — до Польщі (2,9 млрд доларів).