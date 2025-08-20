Україна за місяць наростила імпорт олив і мастил майже на 28%

У липні 2025 року імпорт мастильних матеріалів в Україну досяг найвищого рівня з серпня 2024 року. Обсяги зросли на 27,7% порівняно з червнем цього року, і на 26,7% у порівнянні з липнем минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "НафтоРинок".

За структурою поставок, обсяги майже порівну поділені між великими промисловими партіями та фасованими для роздрібного ринку.

Загалом за перше півріччя 2025 року в Україну імпортовано 97,7 тис. т олив і мастил, що на 2,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відносне скорочення пов'язане з рекордними обсягами в березні та квітні 2024 р. – по 17,9 тис. т.

Загальна вартість імпорту до розмитнення у липні зросла на 19,4% щодо минулого місяця та на 23,4% щодо липня 2024 р. Середня митна вартість олив і мастил гуртовими партіями становила $1 060/т (–$55/т до червня). Вартість фасованої продукції склала $3 501/т (-$179/т). У середньому тонна мастильних матеріалів у липні коштувала $2 265.

Найбільші імпортери мастильних матеріалів

Кількість імпортерів у липні скоротилася до 208 компаній, що на вісім менше, ніж у червні. Найбільшими українськими імпортерами залишаються"СП Юкойл", "Газтрон Трейд", "Інбау", "Бестерра Ойл" і ТД "Газтрім".

Найбільші виробники мастильних матеріалів, ввезених в Україну

Лідером серед виробників залишається польська компанія Orlen Oil. Імпортерами продукції компанії стали 14 підприємств, серед яких найбільші – "Інбау", "Газтрон Трейд", "СП Юкойл". Зокрема, вперше у 2025 р. 43,6 т продукції польського виробника придбало "Астарта БВС".

У структурі імпорту за призначенням переважали базові та індустріальні оливи – 59,0%, тоді як у середньому за перше півріччя 2025 р. цей показник був меншим – 50,4%. На моторні оливи припало 33,5% імпорту, трансмісійні та редукторні – 5,9%, електроізоляційні – 0,9%. Мастила для точкового нанесення охопили решту 0,8%.

