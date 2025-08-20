Украина за месяц нарастила импорт смазочных материалов почти на 28%

В июле 2025 года импорт смазочных материалов в Украину достиг самого высокого уровня с августа 2024 года. Объемы выросли на 27,7% по сравнению с июнем этого года и на 26,7% по сравнению с июлем прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "НефтеРынок".

По структуре поставок объемы почти поровну поделены между крупными промышленными партиями и фасованными для розничного рынка.

Всего за первое полугодие 2025 года в Украину импортировано 97,7 тыс. тонн масел и смазочных масел, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Относительное сокращение связано с рекордными объемами в марте и апреле 2024 года – по 17,9 тыс. т.

Общая стоимость импорта до растаможки в июле выросла на 19,4% по отношению к прошлому месяцу и на 23,4% по отношению к июлю 2024 г. Средняя таможенная стоимость масел и смазок оптовыми партиями составила $1 060/т (–$55/т к июню). Стоимость фасованной продукции составила $3501/т (-$179/т). В среднем тонна смазочных материалов в июле стоила $2265.

Крупнейшие импортеры смазочных материалов

Число импортеров в июле сократилось до 208 компаний, что на восемь меньше, чем в июне. Крупнейшими украинскими импортерами остаются "СП Юкойл", "Газтрон Трейд", "Инбау", "Бестерра Ойл" и ТД "Газтрим".

Крупнейшие производители смазочных материалов, ввезенных в Украину

Лидером производителей остается польская компания Orlen Oil. Импортерами продукции компании стали 14 предприятий, среди которых крупнейшие – "Инбау", "Газтрон Трейд", "СП Юкойл". В частности, впервые в 2025 г. 43,6 т продукции польского производителя приобрело "Астарта БВС".

В структуре импорта по назначению преобладали базовые и индустриальные масла – 59,0%, тогда как в среднем за первое полугодие 2025 г. этот показатель был меньше – 50,4%. На моторные масла пришлось 33,5% импорта, трансмиссионные и редукторные – 5,9%, электроизоляционные – 0,9%. Масла для точечного нанесения охватили оставшиеся 0,8%.

