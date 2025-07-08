В Украине продали резервуары для топлива более чем на полмиллиона гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало резервуары и модули розничного разлива и продажи горюче-смазочных материалов, в том числе газа, общим количеством 7 единиц через Prozorro.Продажи на 557 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Организатором торгов выступило ЧП «Тендер Онлайн» – специализированный субъект реализации, отобранный по результатам открытого конкурса, проведенного АРМА.

В результате электронного аукциона победителем торгов стало ООО "Первый инвестиционный дом".

Стоимость реализации составила 557 тысяч грн.

В дальнейшем эти средства пополнят депозитный портфель АРМА и будут направлены в ВСУ.

Напомним, АРМА в 2025 году перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.