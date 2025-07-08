В Україні продали резервуари для палива на понад пів мільйона гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало резервуари та модулі роздрібного розливу й продажу паливно-мастильних матеріалів, у тому числі газу, загальною кількістю 7 одиниць через Prozorro.Продажі на 557 тисяч гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що організатором торгів виступило ПП «Тендер Онлайн» – спеціалізований суб’єкт реалізації, відібраний за результатами відкритого конкурсу, проведеного АРМА.

У результаті електронного аукціону переможцем торгів стало ТОВ “Перший інвестиційний дім”.

Вартість реалізації склала 557 000 грн.

В подальшому ці кошти поповнять депозитний портфель АРМА та будуть направлені на ЗСУ.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.