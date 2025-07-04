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Об’єкти нерухомості в центрі Вінниці виставляють на продаж

АРМА здійснило огляд переданих в управління об’єктів нерухомості в центрі м. Вінниця
АРМА здійснило огляд переданих в управління об’єктів нерухомості в центрі м. Вінниця

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснило огляд переданих в управління об’єктів нерухомості в центрі міста Вінниця.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Арештовані активи були передані АРМА ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Йдеться про земельну ділянку, призначену для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури і закладів громадського харчування, а також розташованого на ній об’єкта незавершеного будівництва, що знаходяться в самому серці міста Вінниця.

Фото 2 — Об’єкти нерухомості в центрі Вінниці виставляють на продаж

В АРМА наголошують, що об’єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва, однак має чудове географічне розташування поруч із набережною та фонтаном.

За результатами проведеного огляду складено звіт, що містить детальну інформацію про активи, їхні складові, технічний стан та інші важливі для управління характеристики.

Фото 3 — Об’єкти нерухомості в центрі Вінниці виставляють на продаж

Наступним кроком стане проведення незалежної оцінки активу та відбір ефективного управителя через систему Prozorro.

Нагадаємо, АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про об’єкти в центрі міста та курортній зоні: історичний готель “Моцарт”, функціонуючий бізнес-готель “ОК Одеса” в Аркадії та великий комплекс “Аркадія”. 

Автор:
Світлана Манько