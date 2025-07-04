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Объекты недвижимости в центре Винницы выставляют на продажу
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело осмотр переданных в управление объектов недвижимости в центре города Винница.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Арестованные активы были переданы АРМА определениями следственного судьи Печерского районного суда г. Киева.
Речь идет о земельном участке, предназначенном для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений общепита, а также расположенного на нем объекта незавершенного строительства, которые находятся в самом сердце города Винницы.
В АРМА отмечают, что объект находится на стадии незавершенного строительства, однако имеет прекрасное географическое расположение рядом с набережной и фонтаном.
По результатам проведенного обзора составлен отчет, содержащий подробную информацию об активах, их составляющих, техническом состоянии и других важных для управления характеристиках.
Следующим шагом станет проведение независимой оценки актива и отбор эффективного управляющего через систему Prozorro.
Напомним, АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об объектах в центре города и курортной зоне: историческая гостиница "Моцарт", функционирующая бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большой комплекс "Аркадия".