Импорт вдвое превышает экспорт: с какими странами больше всего торгует Украина

За восемь месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $78,9 млрд. Импорт товаров в страну достиг $52,6 млрд, в то время как экспорт составил $26,3 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Государственная таможенная служба Украины.

Импорт и экспорт Украины

Облагаемый импорт в январе-августе 2025 года составил $40,0 млрд, что составляет 76% общего объема импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг таких товаров составила 0,52 доллара.

Больше товаров в Украину импортировали из Китая — на $11,6 млрд, Польши — на $5 млрд и Германии — на $4,2 млрд. Среди стран-основных покупателей украинских товаров лидируют Польша ($3,3 млрд), Турция ($2 млрд) и Германия ($1,5 млрд).

В общем объеме импорта Украины за январь-август 2025 года 68% приходятся на три основные категории товаров:

Машины, оборудование и транспорт — $20,7 млрд. При их таможенном оформлении в бюджет поступило 129,4 млрд. грн., что составляет 29% таможенных поступлений.

Продукция химической промышленности - $8,3 млрд. Взносы в бюджет составили 64,7 млрд грн (15% таможенных платежей).

Топливно-энергетические товары - $6,7 млрд. В бюджет поступило 125,2 млрд грн, что составляет 28% таможенных поступлений.

Наибольшие объемы экспорта из Украины за январь-август 2025 года пришлись на три категории товаров:

продовольственные товары - $14,6 млрд;

металлы и изделия из них - $3 млрд;

машины, оборудование и транспорт - $2,5 млрд.

За восемь месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 174,2 млн. грн.

Напомним, с января по июль 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали – на $23,2 млрд. Больше всего товаров было ввезено в страну из КНР (9,9 млрд долларов), а продано отечественной продукции - в Польшу (2,9 млрд долларов).