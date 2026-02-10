В январе 2026 года товарооборот Украины составил $9,9 млрд: импорт превысил экспорт вдвое

В январе 2026 года общий товарооборот Украины составил $9,9 млрд. Объем импорта составил $6,7 млрд, в то время как экспорт продукции за границу зафиксирован на уровне $3,2 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Доля налогооблагаемого импорта составила 66% от общего объема ввозимых товаров ($4,4 млрд). Средняя налоговая нагрузка на 1 кг такого импорта составила 0,50$/кг.

География торговли

Наибольшие объемы товаров в Украину поставляли:

Китай - $1,9 млрд;

Турция - $703 млн;

Польша - $623 млн.

Экспорт украинской продукции осуществлялся преимущественно до:

Польши - на $358 млн;

Турции - на $276 млн;

Италии - на $232 млн.

Структура импорта и таможенные платежи

69% всех ввозимых товаров принадлежали к трем основным категориям:

машины, оборудование и транспорт ($2,7 млрд). Уплачено 14,8 млрд грн таможенных платежей (24% от общих поступлений);

топливно-энергетические товары ($1,1 млрд). Уплачено 26,6 млрд грн таможенных платежей (43% от общих поступлений);

продукция химической промышленности ($869 млн). Уплачено 7,1 млрд грн таможенных платежей (11% от общих поступлений).

Структура экспорта

Наиболее востребованными на внешних рынках категориями стали:

продовольственные товары - $2 млрд;

металлы и изделия из них - $286 млн;

машины, оборудование и транспорт - $253 млн.

За таможенное оформление товаров, подлежащих вывозной пошлине, в январе в государственный бюджет поступило 187,1 млн. грн.

Напомним, несмотря на вызовы полномасштабной войны, таможенные поступления в бюджет Украины в 2025 году выросли на 21%. Гостаможслужба обеспечила 716,1 млрд грн платежей, что на 124,4 млрд грн больше, чем в прошлом.