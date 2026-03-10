Импорт преобладает над экспортом: товарооборот Украины в 2026 году уже превысил $21 млрд

За первые два месяца 2026 года товарооборот Украины достиг $21,3 млрд. Импорт составил $14,8 млрд, а экспорт – $6,5 млрд. Основные поставщики: Китай, Польша и Турция.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Таможенные платежи и товарооборот

В январе-феврале 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $14,8 млрд, а экспортировали - на $6,5 млрд.

При этом облагаемый налогом импорт составил $5,2 млрд, что составляет 78% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2026 года составила 0,54 долл./кг.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары – $4 млрд;

металлы и изделия из них – $589 млн;

машины, оборудование и транспорт – $532 млн.

В январе-феврале 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 318,5 млн грн.

Фото: Гостаможслужба

Напомним, несмотря на вызовы полномасштабной войны, таможенные поступления в бюджет Украины в 2025 году выросли на 21%. Гостаможслужба обеспечила 716,1 млрд грн платежей, что на 124,4 млрд грн больше, чем в прошлом.