Импорт преобладает над экспортом: товарооборот Украины в 2026 году уже превысил $21 млрд

контейнер, кран
Сертификаты происхождения формы EUR.1 освобождают украинские товары от уплаты ввозной пошлины при импорте во многие страны. / Freepik

За первые два месяца 2026 года товарооборот Украины достиг $21,3 млрд. Импорт составил $14,8 млрд, а экспорт – $6,5 млрд. Основные поставщики: Китай, Польша и Турция.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Таможенные платежи и товарооборот

В январе-феврале 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $14,8 млрд, а экспортировали - на $6,5 млрд.

При этом облагаемый налогом импорт составил $5,2 млрд, что составляет 78% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2026 года составила 0,54 долл./кг.

В январе-феврале 2026 года объемы внешней торговли Украины составили $14,8 млрд импорта и $6,5 млрд экспорта. В частности, облагаемый налогом импорт достиг $5,2 млрд, что составляет 78% от общей стоимости ввозимых товаров. Налоговая нагрузка на каждый килограмм налогооблагаемого импорта в этот период составила $0,54.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары – $4 млрд;
  • металлы и изделия из них – $589 млн;
  • машины, оборудование и транспорт – $532 млн.

В январе-феврале 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 318,5 млн грн.

Фото 2 — Импорт преобладает над экспортом: товарооборот Украины в 2026 году уже превысил $21 млрд
Фото: Гостаможслужба

Напомним, несмотря на вызовы полномасштабной войны, таможенные поступления в бюджет Украины в 2025 году выросли на 21%. Гостаможслужба обеспечила 716,1 млрд грн платежей, что на 124,4 млрд грн больше, чем в прошлом.

Автор:
Ольга Опенько