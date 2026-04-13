У січні–березні імпорт України перевищив експорт більш ніж удвічі

Товарообіг України за січень–березень 2026 року становив $33,5 млрд. За звітний період імпорт товарів до України склав $23,4 млрд, тоді як експорт — $10,1 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Оподаткований імпорт становив $16,2 млрд, або 69% загального обсягу ввезених товарів. Середній рівень податкового навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту — $0,54.

Найбільші обсяги імпорту за цей період припали на Китай — $6,3 млрд, Польщу — $2,2 млрд та Туреччину — $1,6 млрд.

Основними напрямами експорту з України були Польща — $1,1 млрд, Туреччина — $840 млн та Німеччина — $659 млн.

У структурі імпорту 71% припадає на три ключові категорії товарів: машини, устаткування та транспорт ($9,5 млрд), паливно-енергетичні товари ($3,8 млрд) та продукція хімічної промисловості ($3,4 млрд).

Під час митного оформлення цих груп товарів до бюджету було спрямовано 53,9 млрд грн (машини та транспорт), 77,3 млрд грн (паливно-енергетичні товари) та 28,2 млрд грн (хімічна продукція), що відповідно становить 26%, 37% та 13% надходжень митних платежів.

До трійки найбільших експортних категорій увійшли продовольчі товари — $6,3 млрд, метали та вироби з них — $929 млн, а також машини, устаткування та транспорт — $848 млн.

За три місяці 2026 року надходження від вивізного мита при експорті товарів становили 509,5 млн грн.

Додамо, за перші два місяці 2026 року товарообіг України досяг $21,3 млрд. Імпорт склав $14,8 млрд, а експорт - $6,5 млрд. Основні постачальники: Китай, Польща та Туреччина.