Кінець "золотої епохи": ціни на житло в Дубаї почали падати вперше за шість років

Після аномального зростання на 70% ринок нерухомості Дубая почав охолоджуватися. У березні ціни на житло в еміраті впали на 5,9% порівняно з попереднім місяцем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Зазначається, що це перше падіння показників з 2020 року, яке свідчить про зміну настроїв серед іноземних інвесторів та експатріантів.

Попри те, що місто довгий час залишалося "безпечною гаванню" завдяки відсутності податків, наразі регіональна нестабільність почала диктувати нові умови на ринку капіталу.

Основним чинником тиску на ринок стали масштабні потрясіння в регіоні Перської затоки, що розпочалися наприкінці лютого. Масовані атаки з використанням ракет і безпілотників змусили інвесторів обережніше оцінювати ризики довгострокових вкладень.

Експерти компанії Betterhomes прогнозують складний літній сезон, оскільки темпи приросту населення можуть сповільнитися через загальну невпевненість у стабільності припинення вогню.

Реакція великих забудовників

Статистика компанії REIDIN демонструє суттєве зниження активності: загальна вартість угод у березні впала майже на 20%, склавши близько 10,1 мільярда доларів. Кількість транзакцій також скоротилася з 16 000 до 13 000 одиниць.

Найбільше постраждав сегмент незавершеного будівництва (off-plan), де продажі просіли на 13%. Проте великі гравці ринку, такі як Emaar Properties та Binghatti, намагаються зберігати оптимізм.

Вони зазначають, що на ринку все ще достатньо ліквідності, а попит з боку покупців з Індії, Єгипту та самих Еміратів допомагає утримувати стабільність, попри відтік частини західного капіталу в бік Лондона чи Монако.

Надія на "золоті візи"

Для підтримки інтересу покупців девелопери починають впроваджувати нові програми лояльності, зокрема знижують розміри авансових платежів.

Уряд ОАЕ також робить ставку на систему "золотих віз", намагаючись перетворити Дубай із тимчасового хаба на місце постійного проживання для заможних іноземців.

Проте аналітики CBRE Group застерігають, якщо логістичні проблеми в Ормузькій протоці триватимуть, забудовники зіткнуться з різким здорожчанням будівельних матеріалів, що може змусити їх переглянути терміни реалізації нових масштабних проектів.

Нагадаємо, ринок житлової нерухомості Дубая багато років демонстрував стрімке зростання. Але зараз почав сповільнюватися на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Інвестори дедалі частіше відкладають угоди, очікуючи на розвиток ситуації в регіоні. Якщо військове протистояння затягнеться, ризик корекції цін може зрости. Водночас у разі швидкого врегулювання інвестори можуть швидко повернутися на ринок.