Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Авіакомпанія Emirates повернулася до Дубая, але через безпекові ризики рейси майже порожні

літак авіакомпанії Emirates
Авіакомпанія Emirates повернулася до Дубая / Вікіпедія

Найбільша міжнародна авіакомпанія Emirates відновила виконання рейсів до свого хабу в Дубаї. Проте на тлі воєнних дій у регіоні заповненість літаків, що прямують до Об’єднаних Арабських Еміратів, залишається на вкрай низькому рівні. Рейси з Європи та США заповнені лише на 5-20%, тоді як вильоти з ОАЕ мають високий попит.

Який пасажиропотік?

Згідно з внутрішніми даними авіакомпанії, найбільше зниження попиту спостерігається на маршрутах із США та континентальної Європи:

  • рейси з Праги та Будапешта заповнені лише на 5–10%; 
  • літаки з Нью-Йорка повертаються з проданою п’ятою частиною квитків; 
  • на одному з рейсів літак Airbus A380, розрахований на 500–600 місць, перевіз менш ніж 35 пасажирів; 
  • рейс із Парижа вилетів із 25 пасажирами, що майже дорівнює чисельності екіпажу на борту.

Водночас вильоти з Дубая демонструють високу завантаженість, оскільки люди залишають місто на обмеженій кількості доступних літаків. Щодня компанія фіксує кілька тисяч неявок на рейси. Через це пасажирам пропонують повернення коштів або безкоштовне перенесення поїздки до кінця місяця.

Логістика та безпека

Ормузька протока наразі фактично закрита, тому авіаційні маршрути стали критично важливими для імпорту товарів, зокрема швидкопсувних продуктів. Щоб забезпечити дохід від вантажних перевезень, Emirates частіше використовує літаки Boeing 777, які мають більшу вантажомісткість порівняно з Airbus A380.

Робота міжнародного аеропорту Дубая супроводжується ризиками через загрози у повітряному просторі. Зокрема, 16 березня польоти були призупинені на сім годин через пожежу паливного бака, спричинену інцидентом із дроном. Рейси відновилися за обмеженим графіком пізніше того ж дня.

Конкуренція в регіоні

Інші великі перевізники, такі як Etihad Airways та Qatar Airways, також відновили польоти за скороченим розкладом. Вони зосереджені переважно на вивезенні клієнтів, які раніше не змогли вилетіти. Emirates залишається лідером за кількістю рейсів у регіоні, пропонуючи у шість разів більше вильотів, ніж найближчий конкурент Qatar Airways.

Раніше повідомлялося. що різке зростання цін на авіаційне паливо на тлі війни на Близькому Сході створює серйозний тиск на авіакомпанії. Попри використання хеджування, багато перевізників змушені підвищувати тарифи, запроваджувати паливні надбавки та скорочувати рейси.

Автор:
Тетяна Ковальчук