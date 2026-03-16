Авіакомпанія Emirates повернулася до Дубая, але через безпекові ризики рейси майже порожні

Найбільша міжнародна авіакомпанія Emirates відновила виконання рейсів до свого хабу в Дубаї. Проте на тлі воєнних дій у регіоні заповненість літаків, що прямують до Об’єднаних Арабських Еміратів, залишається на вкрай низькому рівні. Рейси з Європи та США заповнені лише на 5-20%, тоді як вильоти з ОАЕ мають високий попит.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Який пасажиропотік?

Згідно з внутрішніми даними авіакомпанії, найбільше зниження попиту спостерігається на маршрутах із США та континентальної Європи:

рейси з Праги та Будапешта заповнені лише на 5–10%;

літаки з Нью-Йорка повертаються з проданою п’ятою частиною квитків;

на одному з рейсів літак Airbus A380, розрахований на 500–600 місць, перевіз менш ніж 35 пасажирів;

рейс із Парижа вилетів із 25 пасажирами, що майже дорівнює чисельності екіпажу на борту.

Водночас вильоти з Дубая демонструють високу завантаженість, оскільки люди залишають місто на обмеженій кількості доступних літаків. Щодня компанія фіксує кілька тисяч неявок на рейси. Через це пасажирам пропонують повернення коштів або безкоштовне перенесення поїздки до кінця місяця.

Логістика та безпека

Ормузька протока наразі фактично закрита, тому авіаційні маршрути стали критично важливими для імпорту товарів, зокрема швидкопсувних продуктів. Щоб забезпечити дохід від вантажних перевезень, Emirates частіше використовує літаки Boeing 777, які мають більшу вантажомісткість порівняно з Airbus A380.

Робота міжнародного аеропорту Дубая супроводжується ризиками через загрози у повітряному просторі. Зокрема, 16 березня польоти були призупинені на сім годин через пожежу паливного бака, спричинену інцидентом із дроном. Рейси відновилися за обмеженим графіком пізніше того ж дня.

Конкуренція в регіоні

Інші великі перевізники, такі як Etihad Airways та Qatar Airways, також відновили польоти за скороченим розкладом. Вони зосереджені переважно на вивезенні клієнтів, які раніше не змогли вилетіти. Emirates залишається лідером за кількістю рейсів у регіоні, пропонуючи у шість разів більше вильотів, ніж найближчий конкурент Qatar Airways.

Раніше повідомлялося. що різке зростання цін на авіаційне паливо на тлі війни на Близькому Сході створює серйозний тиск на авіакомпанії. Попри використання хеджування, багато перевізників змушені підвищувати тарифи, запроваджувати паливні надбавки та скорочувати рейси.