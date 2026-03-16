Авиакомпания Emirates вернулась в Дубай, но из-за риска безопасности рейсы почти пусты

Крупнейшая международная авиакомпания Emirates возобновила выполнение рейсов в свой хаб в Дубае. Однако на фоне военных действий в регионе заполненность самолетов, следующих в ОАЭ, остается на крайне низком уровне. Рейсы из Европы и США заполнены лишь на 5-20%, тогда как вылеты из крупнейшего города страны пользуются высоким спросом.

Какой пассажиропоток?

Согласно внутренним данным авиакомпании, наибольшее снижение спроса наблюдается на маршрутах из США и континентальной Европы:

рейсы из Праги и Будапешта заполнены всего на 5–10%;

самолеты из Нью-Йорка возвращаются с проданной частью билетов;

на одном из рейсов самолет Airbus A380, рассчитанный на 500–600 мест, перевез менее 35 пассажиров;

рейс из Парижа вылетел с 25 пассажирами, что почти равно численности экипажа на борту.

В то же время вылеты из Дубая демонстрируют высокую загруженность, поскольку люди покидают город на ограниченном количестве доступных самолетов. Каждый день компания фиксирует несколько тысяч неявок на рейсы. Поэтому пассажирам предлагают возврат средств или бесплатный перенос поездки до конца месяца.

Логистика и безопасность

Ормузский пролив фактически закрыт, поэтому авиационные маршруты стали критически важными для импорта товаров, в частности скоропортящихся продуктов. Чтобы обеспечить доход от грузовых перевозок, Emirates чаще использует самолеты Boeing 777, имеющие большую грузоемкость по сравнению с Airbus A380.

Работа международного аэропорта Дубая сопровождается рисками из-за угроз в воздушном пространстве. В частности, 16 марта полеты были приостановлены на семь часов из-за пожара топливного бака, вызванного инцидентом с дроном. Рейсы возобновились по ограниченному графику позже того же дня.

Конкуренция в регионе

Другие крупные перевозчики, такие как Etihad Airways и Qatar Airways, возобновили полеты по сокращенному расписанию. Они сосредоточены преимущественно на вывозе клиентов, которые раньше не смогли вылететь. Emirates остается лидером по количеству рейсов в регионе, предлагая в шесть раз больше вылетов, чем ближайший конкурент Qatar Airways.

Ранее сообщалось. что резкий рост цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке создает серьезное давление на авиакомпании. Несмотря на использование хеджирования, многие перевозчики вынуждены повышать тарифы, вводить топливные надбавки и сокращать рейсы.