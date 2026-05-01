Япония может начать поставлять оружие Украине после смены экспортных правил: что известно

Япония после смягчения правил экспорта вооружений открыла возможность для переговоров, которые в перспективе могут привести к поставке военной техники в Украину. В то же время, Токио пока не принимало решений о прямых поставках оружия, однако рассматривает расширение оборонного сотрудничества и финансирование украинских проектов в сфере ПВО.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Reuters.

По словам посла Украины в Японии Юрия Лутовинова, смягчение экспортного режима в Японии создает основу для диалога, который в будущем может привести к поставкам отдельных видов военного оборудования для нужд Украины.

"Это позволяет нам говорить. Теоретически, это очень большой шаг вперед", - отметил Лутовинов.

В то же время японские власти пока не заявляли о намерениях напрямую поставлять оружие Украине. Однако в рамках новой политики Токио рассматривает возможность участия в финансировании оборонных проектов Киева, в частности, в сфере противовоздушной обороны.

Украина, со своей стороны, предлагает Японии инвестировать в развитие собственных оборонных технологий, в частности, систем ПВО, что позволило бы уменьшить зависимость от поставок американских ракет Patriot.

Отдельно стороны обсуждают возможное участие Японии в программе НАТО PURL, финансирующей закупку американского вооружения для Украины, а также сотрудничество в сфере компонентов для беспилотников.

Кроме того, японские компании могут быть вовлечены в поставку электроники и микрокомпонентов для украинских дронов, производство которых активно масштабируется.

Лутовинов подчеркнул, что Украина рассматривает Японию не только как донора, но и потенциального технологического партнера.

Напомним, что японская компания Terra Drone уже инвестировала в украинские оборонно-технологические компании , в частности разработчиков дронов-перехватчиков, и расширяет сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий.