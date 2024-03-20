Комитет по нацбезопасности рекомендует Раде принять в целом законопроект, гарантирующий военным социальную защиту

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №10313, направленный на укрепление социальной защиты военных и полицейских.

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Об этом написала член комитета Ирина Фриз.

Согласно сообщению, из законопроекта убрали нормы, предлагавшие чрезмерные чрезмерные ограничения прав на свободу слова среди военнослужащих, поскольку существующие законодательные нормы уже предоставляют достаточные полномочия для привлечения к ответственности лиц, нарушающих тайну в сфере национальной обороны.

"Действующее законодательство и так имеет все возможности для применения административной и уголовной ответственности к нарушителям государственной тайны в сфере обороны", - отметила Фриз.

Депутат также сообщила, что комитет поддержал предоставление военным возможности находиться на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии каждые четыре месяца.

Фриз напомнила об одобрении комитетом законодательного закрепления выплаты 15 млн грн семьям погибших защитников и отклонении норм, касающихся дополнительных ограничений на ввоз гуманитарной помощи.

Профильный комитет начал рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации

7 марта профильный комитет начал рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время телемарафона высказал мнение, что законопроект о мобилизации - пожалуй, один из самых сложных законопроектов, с которым сейчас работает украинский парламент.

По его словам, очень важной составляющей этого законопроекта является вопрос справедливости и тем ребятам, которые находятся сегодня на передовой, нужно четко знать правила, по которым они будут заменены и по которым будут иметь возможность пойти в ротацию.

Стефанчук отметил, что в настоящее время в законопроект подано 4200 поправок над которыми продолжает работать Комитет по национальной безопасности и обороне.

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