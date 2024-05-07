МВС запускає для співробітників електронний кабінет постраждалого та гарячу лінію щодо соцзахисту

Міністерство внутрішніх справ представило два нових сервіси - електронний кабінет постраждалого та гарячу лінію контакт-центру для надання послуг соціального захисту військовослужбовцям, поліцейським та членам їхніх сімей. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби, поліцейські, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій та члени їхніх сімей, якімають статус постраждалих, зможуть скористатися електронним кабінетомпостраждалого на сайті МВС.



Цей сервіс дозволяє отримати доступ до своїх облікових даних та подати заявку на отримання медичної, психологічної чи юридичної допомоги. У відомстві кажуть, що для цього необхідно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.



Водночас за номером 1536 розпочинається робота контактного центру з питань соціального захисту. Фахівці гарячої лінії консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

Міноборони започатковує ініціативу з захисту прав військових

В свою чергу, Міністерство оборони місяць тому створило Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Перед цим президент Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на покращення соціального захисту військовослужбовців та поліцейських. Він має на метівдосконалитимеханізмизабезпечення прав цих осіб, зокрема, на інформацію, медичне обслуговування, відпустки, а також врегулювати визначення втрати працездатності.

Днями ж Міноборони запустило сайт щодо соцзабезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. На платформі можна отримати інформацію щодо порядку нарахування та виплати грошового забезпечення, одноразової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військового та інших соцгарантій цим категоріям громадян.