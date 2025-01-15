"Укрзализныця" получила французские рельсы: где планируют ремонтировать колею

В рамках сотрудничества между правительствами Украины и Франции " Укрзализныця " приняла первую партию французского рельса.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Согласно условиям контракта весь объем рельса будет поставлен к осени 2025 года. Это позволит построить и отремонтировать около 145 км путей.

В частности, будет проведен капитальный ремонт на направлениях скоростного движения Интерсити: Львов – Ужгород, Киев – Львов – граница ЕС, Киев – Одесса, Киев – Днепр и Киев – Харьков. Первая партия рельсов будет использована для капитального ремонта отдельных участков железнодорожных путей уже в марте-апреле.

Фото: пресс-служба УЗ

Благодаря поставке рельсов широкого пути "Укрзалізниця" сможет быстро восстанавливать повреждения железнодорожных путей в результате боевых действий, обеспечивать безопасность движения, устойчивую логистику и жизненно важные связи между регионами в условиях войны

"После оккупации Мариуполя мы потеряли единственного украинского производителя рельсов – металлургический комбинат "Азовсталь". И именно благодаря нашим международным партнерам мы получаем эту дефицитную продукцию и продолжаем восстанавливать и поддерживать железнодорожную инфраструктуру", — подчеркнул председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцов.

Фото: пресс-служба УЗ

Он добавил, что рельсами из первой партии уже в марте-апреле этого года будет выполнен капитальный ремонт пути на участках Войтовцы – Волочиск и Фастов-2 – Устиновка – это маршруты скоростных поездов во Львов и Днепр, а весь объем поставки будет доставлен в Украину. к началу осени 2025г.

Напомним, в Украине на средства фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и госбюджета будет реализован железнодорожный инфраструктурный проект .