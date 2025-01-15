"Укрзалізниця" отримала французькі рейки: де планують ремонтувати колії

В рамках співпраці між урядами України та Франції "Укрзалізниця" прийняла першу партію французької рейки. Це 19 тис. із запланованих 1,083 тис. тонн рейок виробництва французької компанії Saarstahl Rail SAS загальною вартістю 37,6 мільйона євро.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Згідно з умовами контракту, весь обсяг рейки буде поставлено до осені 2025 року. Це дозволить збудувати та відремонтувати близько 145 км колій.

Зокрема, буде проведено капітальний ремонт на напрямках швидкісного руху Інтерсіті: Львів — Ужгород, Київ — Львів — кордон ЄС, Київ — Одеса, Київ — Дніпро та Київ — Харків. Перша партія рейок буде використана для капітального ремонту окремих ділянок залізничних колій вже у березні-квітні.

Фото: пресслужба УЗ

Завдяки постачанню рейок широкої колії "Укрзалізниця" зможе швидко відновлювати пошкодження залізничних шляхів внаслідок бойових дій, забезпечувати безпеку руху, сталу логістику та життєво важливі зв’язки між регіонами в умовах війни

"Після окупації Маріуполя ми втратили єдиного українського виробника рейок – металургійний комбінат "Азовсталь". І саме завдяки нашим міжнародним партнерам ми отримуємо цю дефіцитну продукцію та продовжуємо відновлювати і підтримувати залізничну інфраструктуру", - наголосив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Фото: пресслужба УЗ

Він додав, що рейками з першої партії уже в березні-квітні цього року буде виконано капітальний ремонт колії на дільницях Війтівці – Волочиськ та Фастів-2 – Устинівка – це маршрути швидкісних поїздів до Львова та Дніпра, а весь обсяг поставки буде доправлено в Україну вже до початку осені 2025 року.

Нагадаємо, в Україні на кошти фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт. Він передбачає розвиток євроколії та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.