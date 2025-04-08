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"Укрзализныця" будет продавать лом и щебень без согласия правительства: компания ожидает более 2,6 млрд грн выручки
Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн — без согласования с правительством.
Об этом сообщает пресс-служба Минразвития общин и территорий.
О реализации ресурсов и выручке
Отмечается, что предприятие сможет реализовать значительные объемы накопленных ресурсов, в частности, металлолома и щебеночной продукции.
По предварительным подсчетам, продажа этих материалов может принести компании более 2,6 млрд грн:
- около 218,6 тыс. тонн лома черных металлов — на 1,6 млрд грн;
- 3,8 тыс. тонн цветного лома — на 233,4 млн грн;
- 553,5 тонны использованных смазочных масел — на 5,2 млн грн;
- почти 7,5 млн тонн щебня — на 788,6 млн грн.
Помимо дополнительных доходов это решение имеет и практическое значение:
- Списанные вагоны, оборудование и другие материалы не будут накапливаться на путях, что улучшит безопасность движения.
- Также реализация металлолома позволит обеспечить украинскую промышленность дефицитным сырьем.
Отмечается, что ранее продажа списанного имущества была затруднена из-за необходимости согласования с правительством. Такая процедура затягивала процесс и создавала дополнительные препятствия, что усложняло работу "Укрзализныци" и мешало эффективно распоряжаться ресурсами.
Что еще разрешено
Напомним, в октябре 2024 года "Укрзализныця" получила разрешение самостоятельно сдавать имущество в аренду на конкурентных условиях, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн.
"Укрзализныця" выставила на продажу в системе "Prozorro.Продажи" право аренды 53 объектов на 21 железнодорожном вокзале по всей стране. В частности, на торги были выставлены арендные площади на вокзалах в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре и Одессе.