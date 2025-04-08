Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,08

--0,11

EUR

45,05

--0,50

Наличный курс:

USD

40,90

40,80

EUR

45,40

45,10

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" будет продавать лом и щебень без согласия правительства: компания ожидает более 2,6 млрд грн выручки

щебень, продажа
Укрзализныця сможет заработать более 2,6 млрд грн на продаже ресурсов.

Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решения о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн — без согласования с правительством.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Минразвития общин и территорий.

О реализации ресурсов и выручке

Отмечается, что предприятие сможет реализовать значительные объемы накопленных ресурсов, в частности, металлолома и щебеночной продукции.

По предварительным подсчетам, продажа этих материалов может принести компании более 2,6 млрд грн:

  • около 218,6 тыс. тонн лома черных металлов — на 1,6 млрд грн;
  • 3,8 тыс. тонн цветного лома — на 233,4 млн грн;
  • 553,5 тонны использованных смазочных масел — на 5,2 млн грн;
  • почти 7,5 млн тонн щебня — на 788,6 млн грн.

Помимо дополнительных доходов это решение имеет и практическое значение:

  • Списанные вагоны, оборудование и другие материалы не будут накапливаться на путях, что улучшит безопасность движения.
  • Также реализация металлолома позволит обеспечить украинскую промышленность дефицитным сырьем.

Отмечается, что ранее продажа списанного имущества была затруднена из-за необходимости согласования с правительством. Такая процедура затягивала процесс и создавала дополнительные препятствия, что усложняло работу "Укрзализныци" и мешало эффективно распоряжаться ресурсами.

Что еще разрешено

Напомним, в октябре 2024 года "Укрзализныця" получила разрешение самостоятельно сдавать имущество в аренду на конкурентных условиях, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн.

"Укрзализныця" выставила на продажу в системе "Prozorro.Продажи" право аренды 53 объектов на 21 железнодорожном вокзале по всей стране. В частности, на торги были выставлены арендные площади на вокзалах в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре и Одессе.

Автор:
Ольга Опенько