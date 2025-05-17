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"Укрзалізниця" виставила на аукціон перші лоти металобрухту через Prozorro.Продажі

Укрзалізниця, металобрухт
Укрзалізниця продасть металобрухт / Pixabay

Після понад півторарічної перерви "Укрзалізниця" повертається до реалізації металобрухту через систему електронних торгів Prozorro.Продажі. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Перші аукціони відбудуться 26 травня 2025 року. Загалом планується продати близько 12 тисяч тонн металобрухту, поділених на понад 30 лотів.

Лоти уже опубліковано в системі, і потенційні учасники можуть ознайомитися з умовами. Металобрухт зберігається на майданчиках у Київській, Харківській, Львівській, Полтавській, Одеській та Чернігівській областях. Вартість навантаження в залізничний вагон для всіх партій єдина — 1344,50 грн за тонну з ПДВ.

За словами члена правління "Укрзалізниці" Євгена Шрамка, компанія прагне забезпечити максимальну прозорість і конкуренцію під час проведення торгів.

Він зазначив, що лоти сформували обсягом від 130 до 700 тонн. Попередньо провели велику підготовчу роботу: перейшли на оновлений ДСТУ, скоротили кількість точок відвантаження та провели консультації з учасниками ринку.

"Це перші торги після більш як 1,5-річної паузи — у квітні реалізація металобрухту через Prozorro.Продажі була офіційно відновлена. Перед стартом продажів ми провели консультації з представниками ринку, аби залучити якомога більше учасників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для "Укрзалізниці". Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.

Автор:
Тетяна Гойденко