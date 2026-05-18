ЄС планує позбавити Україну до 1 млрд євро експортної виручки: про що йдеться

Європейський Союз оголосив, що з 1 липня скоротить квоту на імпорт сталі на 47% і накладатиме 50% тарифу на будь-які додаткові товари. Це може позбавити Україну до 1 млрд євро експортної виручки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, обмеження торкнуться України, незважаючи на угоду про вільну торгівлю з ЄС. Так, Єврокомісія пропонує встановити для України безмитну квоту лише у 713 тисяч тонн. При цьому минулого року українські компанії експортували до ЄС 2,65 млн. тонн сталі. Скорочення може становити близько 70%.

План ЄС "вб'є" можливості для українських компаній

У Києві попереджають, що удар по металургії позбавить країну одного з ключових джерел валютного виторгу в умовах зростаючих військових витрат.

Як вказує видання, причиною зменшення імпорту є надлишкове виробництво сталі у світі, через що її дешево продають у країни ЄС. Через це європейські заводи не можуть конкурувати з такою пропозицією, що призводить до скорочення десятків тисяч робочих місць.

"Вони повністю вб’ють будь-яку можливість українських компаній доставляти продукцію на європейський ринок", — каже Олександр Водовіз, представник групи "Метінвест".

Українські чиновники в коментарі FT повідомили, що таке скорочення спричинить на близько 70% менше експорту в порівнянні з минулим роком. Це може коштувати Києву до 1 мільярда євро втрачених експортних доходів.

ЄС є основним експортним ринком для української сталі

FT додає, що заходи зі скорочення імпорту ухвалили після тиску з боку Іспанії, Польщі й Іспанії, які прагнули зменшити надлишкове постачання сталі, спричинене перевиробництвом Китаю.

У Європейській комісії відповіли, що "врахують складну ситуацію в Україні" та нададуть Києву окрему квоту, яка відрізнятиметься від інших країн ЄС, проте український експорт все одно буде меншим за минулі роки.

ЄС є основним експортним ринком для української сталі — у 2025 році Україна продала країнам Європи близько 2,65 мільйона тонн. Водовіз вказує, що в Києва немає інших альтернатив, куди можна продавати сталь.

"Ми розглядаємо різні ринки, але на цих ринках є росіяни, Туреччина, і у них електроенергія в 10 разів дешевше, ніж у нас, і їх не обстрілюють і бомблять щодня. Ми не бачимо можливості конкурувати з ними на своїх основних ринках. Нашим основним ринком завжди була Європа", — додав він.

Нагадаємо, металургійна галузь України у січні-квітні 2026 року скоротила виробництво основних видів продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року.