Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Готівковий курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,69

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС планує позбавити Україну до 1 млрд євро експортної виручки: про що йдеться

сталь
План ЄС вдвічі скоротити імпорт сталі «вб'є» можливості для українських компаній. Фото: metinvest-smc.com

Європейський Союз оголосив, що з 1 липня скоротить квоту на імпорт сталі на 47% і накладатиме 50% тарифу на будь-які додаткові товари. Це може позбавити Україну до 1 млрд євро експортної виручки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, обмеження торкнуться України, незважаючи на угоду про вільну торгівлю з ЄС. Так, Єврокомісія пропонує встановити для України безмитну квоту лише у 713 тисяч тонн. При цьому минулого року українські компанії експортували до ЄС 2,65 млн. тонн сталі. Скорочення може становити близько 70%.

План ЄС "вб'є" можливості для українських компаній

У Києві попереджають, що удар по металургії позбавить країну одного з ключових джерел валютного виторгу в умовах зростаючих військових витрат.

Як вказує видання, причиною зменшення імпорту є надлишкове виробництво сталі у світі, через що її дешево продають у країни ЄС. Через це європейські заводи не можуть конкурувати з такою пропозицією, що призводить до скорочення десятків тисяч робочих місць.

"Вони повністю вб’ють будь-яку можливість українських компаній доставляти продукцію на європейський ринок", — каже Олександр Водовіз, представник групи "Метінвест".

Українські чиновники в коментарі FT повідомили, що таке скорочення спричинить на близько 70% менше експорту в порівнянні з минулим роком. Це може коштувати Києву до 1 мільярда євро втрачених експортних доходів.

ЄС є основним експортним ринком для української сталі 

FT додає, що заходи зі скорочення імпорту ухвалили після тиску з боку Іспанії, Польщі й Іспанії, які прагнули зменшити надлишкове постачання сталі, спричинене перевиробництвом Китаю.

У Європейській комісії відповіли, що "врахують складну ситуацію в Україні" та нададуть Києву окрему квоту, яка відрізнятиметься від інших країн ЄС, проте український експорт все одно буде меншим за минулі роки.

ЄС є основним експортним ринком для української сталі — у 2025 році Україна продала країнам Європи близько 2,65 мільйона тонн. Водовіз вказує, що в Києва немає інших альтернатив, куди можна продавати сталь.

"Ми розглядаємо різні ринки, але на цих ринках є росіяни, Туреччина, і у них електроенергія в 10 разів дешевше, ніж у нас, і їх не обстрілюють і бомблять щодня. Ми не бачимо можливості конкурувати з ними на своїх основних ринках. Нашим основним ринком завжди була Європа", — додав він.

Нагадаємо, металургійна галузь України у січні-квітні 2026 року скоротила виробництво основних видів продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Світлана Манько