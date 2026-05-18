ЕС планирует лишить Украину до 1 млрд евро экспортной выручки: о чем идет речь

сталь
План ЕС вдвое сократить импорт стали «убьет» возможности для украинских компаний. Фото: metinvest-smc.com

Европейский Союз объявил, что с 1 июля сократит квоту на импорт стали на 47% и накладывает 50% тарифа на любые дополнительные товары. Это может лишить Украину до 1 млрд. евро экспортной выручки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, ограничения коснутся Украины, несмотря на соглашение о свободной торговле с ЕС. Так, Еврокомиссия предлагает установить для Украины беспошлинную квоту всего в 713 тысяч тонн. При этом в прошлом году украинские компании экспортировали в ЕС 2,65 млн тонн стали. Сокращение может составлять около 70%.

План ЕС "убьет" возможности для украинских компаний

В Киеве предупреждают, что удар по металлургии лишит страну одного из ключевых источников валютной выручки в условиях растущих военных расходов.

Как указывает издание, причиной уменьшения импорта является избыточное производство стали в мире, из-за чего дешево ее продают в страны ЕС. Поэтому европейские заводы не могут конкурировать с таким предложением, что приводит к сокращению десятков тысяч рабочих мест.

"Они полностью убьют любую возможность украинских компаний доставлять продукцию на европейский рынок", - говорит Александр Водовиз, представитель группы "Метинвест".

Украинские чиновники в комментарии FT сообщили, что такое сокращение повлечет за собой около 70% меньше экспорта по сравнению с прошлым годом. Это может стоить Киеву до 1 миллиарда евро потерянных экспортных доходов.

ЕС является основным экспортным рынком для украинской стали

FT добавляет, что меры по сокращению импорта приняли после давления со стороны Испании, Польши и Испании, которые стремились снизить избыточные поставки стали, вызванные перепроизводством Китая.

В Европейской комиссии ответили, что "учтут сложную ситуацию в Украине" и предоставят Киеву отдельную квоту, которая будет отличаться от других стран ЕС, однако украинский экспорт все равно будет меньше, чем в прошлые годы.

ЕС является основным экспортным рынком для украинской стали – в 2025 году Украина продала странам Европы около 2,65 миллиона тонн. Водовоз указывает, что у Киева нет других альтернатив, куда можно продавать сталь.

"Мы рассматриваем разные рынки, но на этих рынках есть россияне, Турция, и у них электроэнергия в 10 раз дешевле, чем у нас, и их не обстреливают и бомбят каждый день. Мы не видим возможности конкурировать с ними на своих основных рынках. Нашим основным рынком всегда была Европа", - добавил он.

Напомним, металлургическая отрасль Украины в январе-апреле 2026 сократила производство основных видов продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Светлана Манько