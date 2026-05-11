С начала года металлурги Украины сократили производство стали и проката

Металлургическая отрасль Украины в январе-апреле 2026 сократила производство основных видов продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрметаллургпрома".

По данным отраслевого объединения, за четыре месяца 2026 года в Украине произвели 2,36 млн. тонн чугуна, что составляет 99,7% от показателя за аналогичный период 2025 года.

Производство стали сократилось до 2,25 млн. тонн. Это на 7,4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте проката. За четыре месяца украинские предприятия выпустили 1,80 млн. тонн проката, что на 9,1% меньше в годовом измерении.

Результаты первых четырех месяцев 2026 года свидетельствуют о сохранении сложной ситуации в металлургической отрасли на фоне военных рисков, логистических проблем и нестабильного спроса на мировых рынках.

В то же время, по итогам первого месяца весны 2026 года выпуск товарного металлопроката в Украине вырос на 13,8% по сравнению с мартом прошлого года, достигнув отметки 544,5 тысяч тонн.